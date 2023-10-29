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Аналитик спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля

Аналитик Антонов сообщил, что рубль близок к перелому тренда и продолжит расти
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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После поднятия Центробанком ключевой ставки до 15% укрепление рубля, начавшееся несколько недель назад, получит продолжение. Об этом 29 октября заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он указал на то, что на прошедшей неделе рубль прибавил к доллару и евро примерно по 3%. Для этого было минимум три причины.

«Прежде всего налоговый период, завершающийся 30 октября. Второе — начавший действовать указ президента об обязательной продаже экспортной выручки. И наконец, неожиданное повышение ключевой ставки Банка России до 15%. Дальнейшее укрепление будет зависеть от цен на нефть, новых санкций, политической ситуации в России. Рост цен на нефть и отсутствие санкций сыграют в пользу рубля», — приводит его слова агентство «Прайм».

Если действие первого фактора завершится на следующей неделе, то второй будет работать приблизительно следующие полгода.

Антонов предсказал коррекцию рубля на следующей неделе. Ключевая зона поддержки по доллару — 92,5–93. Если курс закрепится ниже 92,5 после 30 октября, прогноз придется пересмотреть. В таком случае торговый диапазон сместится с 95–105 до 85–95.

Новый разворот: рублю прописали укрепление до 90 за доллар к концу года
Что поддерживает курс и будет ли отскок

Ранее, 27 октября, Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15% годовых. Ставка стала максимальной с начала мая прошлого года.

ЦБ повысил ставку четвертый раз подряд. До этого, 15 сентября, ставка поднималась до 13% годовых. 15 августа регулятор повысил ставку до 12%, 21 июля уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых. До этого показатель не менялся с сентября 2022 года.

После роста ставки рубль укрепился в ходе торгов на Московской бирже, на 13:40 курс доллара снизился на 1 рубль, до 92,96 рубля.

В тот же день директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин рассказал «Известиям», что решение регулятора было ожидаемым для рынка. По его словам, вероятно, в ближайшее время курс нацвалюты укрепится в коридоре 3—4 рубля к западным валютам.

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