Рубль укрепился после решения Центробанка повысить ключевую ставку до 15%

Рубль укрепился в ходе торгов на Московской бирже после решения Центробанка (ЦБ) РФ поднять ключевую ставку до 15% годовых. Об этом 27 октября свидетельствуют данные торгов.

Так, на 13:40 курс доллара снизился на 1 рубль, до 92,96 рубля. Юань же упал на 11 копеек, до 12,67 рубля.

Кроме того, евро снизился на 1,33 рубля, до 98,27 рубля. Спустя десять минут — в 13:50 — европейский курс впервые с 5 июля опустился ниже 98 рублей — до 97,97 рубля.

До публикации решения о повышении ключевой ставки — в 13:25 — доллар достигал 93,32 рубля, евро находился на уровне 98,59 рубля, а юань — 12,716 рубля.

Ранее в этот день ЦБ повысил ключевую ставку с 13 до 15% годовых. Регулятор сообщил, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Это четвертое подряд повышение уровня показателя.

До этого повышение ключевой ставки спрогнозировали опрошенные «Известиями» эксперты. Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков напомнил, что одна из важных задач регулятора в настоящее время — сдерживание инфляции. Он добавил, что еще одним фокусом внимания ЦБ является волатильность курса рубля к мировым валютам.

Еще 10 октября заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, в ходе выступления в Госдуме, заявил, что регулятору придется поддерживать жесткую денежно-кредитную политику и в 2024-м.