Вашингтон и европейские страны должны настоять на решении Киева пойти на переговоры с Москвой для достижения мира. Последствия продолжения конфликта могут оказаться фатальным для Запада. Об этом написал бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в колонке для The American Conservative.

Он отметил, что западные страны устали от тупика, который разрушает Украину, убивает украинцев без конечной цели и обходится дорого самому Западу. Вашингтон и европейцы должны предложить новую систему безопасности, которая будет поддерживать украинский суверенитет, но допускать украинский нейтралитет. Европе следует поговорить с Россией о восстановлении мира и стабильности, показав готовность вернуть замороженные активы и отменить санкции.

«Отправной точкой для этого изменения должно стать прекращение помощи конгресса, что в конечном итоге приведет к прекращению американской поддержки, помимо гуманитарной помощи. Последствия будут тяжелыми для Украины, но альтернативы еще хуже: дорогостоящи и неэффективны. Вашингтон должен взять на себя инициативу в прекращении боевых действий, которую он так много поощрял», — говорится в материале.

Бэндоу пояснил, что Украина могла бы победить, если бы в конфликт ввязались напрямую союзники, однако такой исход «будет самоубийством».

27 октября бывший директор по российским вопросам в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл в беседе с журналом Foreign Policy заявила, что президент РФ Владимир Путин знает, что конфликт на Украине складывается в пользу России. Она высказала мнение, что западные лидеры стали жертвами завышенных ожиданий по поводу того, на что в действительности было способна украинская армия во время контрнаступления.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к украинцам с призывом сесть за стол переговоров без предварительных условий. Он отметил, что для этого нужно прекратить продвижение войск и любое ведение боевых действий.

На следующий день глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что Венгрия готова принять у себя переговоры представителей Москвы и Киева, если они этого пожелают. Будапешт не раз предлагал площадку для переговорного процесса представителям России и Украины, как «непредвзятое, беспристрастное, безопасное место, гарантирующее всем им равные условия игры и безопасные условия», добавил он.

Президент России Владимир Путин 18 октября заявлял, что Украине нужно отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс.

В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.