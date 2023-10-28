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Венгрия заявила о готовности принять у себя переговоры Москвы и Киева

Сийярто: Венгрия готова принять переговоры Москвы и Киева, если они пожелают
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Фото: Global Look Press/Attila Volgyi
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Венгрия готова принять у себя переговоры представителей Москвы и Киева, если они этого пожелают. Об этом заявил 28 октября глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью «РИА Новости».

«Вы можете быть посредником исключительно в том случае, если обе стороны хотят этого. Так что это от нас не зависит», — сказал Сийярто, отвечая на вопрос, готов ли Будапешт выступить посредником и принять у себя переговоры России и Украины, если таковые возобновятся.

Будапешт не раз предлагал площадку для переговорного процесса представителям России и Украины, как «непредвзятое, беспристрастное, безопасное место, гарантирующее всем им равные условия игры и безопасные условия», добавил он.

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26 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна стремится поддерживать открытыми каналы коммуникации с Россией в рамках стратегии Будапешта по достижению мира на Украине и гордится таким политическим курсом.

До этого, 17 октября, у Орбана состоялась встреча с Путиным в Пекине. В ходе нее венгерский политик отметил, что его страна никогда не намеревалась противостоять России. Кроме того, Будапешт заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Москвой.

Российский лидер, в свою очередь, констатировал, что нападки на Орбана вызваны завистью, так как он имеет мужество отстаивать интересы своего народа, чего лишены многие другие политические деятели Европы.

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