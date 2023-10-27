Лукашенко призвал Украину сесть за стол переговоров без предварительных условий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к украинцам с призывом сесть за стол переговоров без предварительных условий. Об этом 27 октября он заявил журналистам во время рабочей поездки.

«Думаю, что умных людей немало на Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться», — приводит его слова издание «СБ.Беларусь сегодня».

Он отметил, что для этого нужно прекратить продвижение войск и любое ведение боевых действий.

Белорусский лидер обратил внимание на то, что в Белоруссию на международную конференцию «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире» приехали представители Запада. Он считает, что это говорит о готовности западных стран слышать и формировать повестку.

Президент России Владимир Путин 18 октября заявлял, что Украине нужно отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс.

В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

При этом 13 октября 2023 года американское издание Military Watch Magazine (MWM) отметило, что страны Запада могут вынудить украинские власти пойти на переговоры с Россией из-за обострения арабо-израильского конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.