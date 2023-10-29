Командир гаубичной батареи Д-30 с позывным Гора рассказал 29 октября, что артиллеристы 1430-го полка Вооруженных сил (ВС) России регулярно отражают атаки украинских боевиков в районе Токмака Запорожской области.

«Обстановка на нашем направлении достаточно непростая, противник всеми силами упорно пытается выполнить свои фантазии, которые они обещали там по прорыву в сторону Токмака. Как видите, мы достаточно надежно держим рубежи и не даем им этого сделать», — сказал он.

Ключевыми факторами успеха в выполнении задач Гора назвал совместную работу различных подразделений и использование современных технологий в виде беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее, 30 сентября, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли добиться никаких результатов во время летнего контрнаступления. В частности, у них не получается взять Токмак. Как отметил Соскин, украинским боевикам уже нечем стрелять и прорывать оборону ВС РФ. При такой стратегии и тактике ВСУ захватить ничего не удастся.

26 сентября российский комплекс противовоздушной обороны отразил очередную атаку ВСУ на Токмак. Сведения о пострадавших и разрушениях в результате этого обстрела не поступали.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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