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Экс-советник Кучмы отметил неспособность ВСУ взять Токмак

Экс-советника Кучмы Соскина возмутило, что ВСУ не могут захватить Токмак
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Фото: REUTERS/Stringer
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли добиться никаких результатов во время летнего контрнаступления. Об этом 30 сентября заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Даже Токмак не смогут взять. Туда на фронт надо бросить (бывшего министра обороны Украины Алексея. — Ред.) Резникова вместе с (действующим министром Рустемом. — Ред.) Умеровым и (главой ГУР МО. — Ред.) Кириллом Будановым», — возмутился эксперт.

Как отметил Соскин, украинским боевикам уже нечем стрелять и прорывать оборону ВС РФ. При такой стратегии и тактике ВСУ захватить ничего не удастся.

«Генштаб не справляется. <…> Фронт стоит, он уже консервируется», — резюмировал он.

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Ранее, 26 сентября, российский комплекс противовоздушной обороны отразил очередную атаку ВСУ на Токмак. Сведения о пострадавших и разрушениях в результате этого обстрела не поступали.

За день до этого военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» объяснил, что Токмак — это важный транспортный узел, перекресток дорог и железнодорожная станция, поэтому он стал важной целью для ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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