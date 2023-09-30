Экс-советник Кучмы отметил неспособность ВСУ взять Токмак

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли добиться никаких результатов во время летнего контрнаступления. Об этом 30 сентября заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Даже Токмак не смогут взять. Туда на фронт надо бросить (бывшего министра обороны Украины Алексея. — Ред.) Резникова вместе с (действующим министром Рустемом. — Ред.) Умеровым и (главой ГУР МО. — Ред.) Кириллом Будановым», — возмутился эксперт.

Как отметил Соскин, украинским боевикам уже нечем стрелять и прорывать оборону ВС РФ. При такой стратегии и тактике ВСУ захватить ничего не удастся.

«Генштаб не справляется. <…> Фронт стоит, он уже консервируется», — резюмировал он.

Ранее, 26 сентября, российский комплекс противовоздушной обороны отразил очередную атаку ВСУ на Токмак. Сведения о пострадавших и разрушениях в результате этого обстрела не поступали.

За день до этого военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» объяснил, что Токмак — это важный транспортный узел, перекресток дорог и железнодорожная станция, поэтому он стал важной целью для ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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