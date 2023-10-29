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Синоптики спрогнозировали осадки и до +2 в Москве 29 октября

Боксер Папин решением судей проиграл Асбарову

Экс-претендент на титул чемпиона мира по боксу Папин проиграл Асбарову
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боксер Алексей Папин проиграл соотечественнику Сослану Асбарову.

Десятираундовый матч в весовой категории до 90,71 кг состоялся 28 октября в Москве на «ЦСКА Арене».

Бой завершился победой Асбарова единогласным решением судей.

Это второе поражение Папина в профессиональной карьере.

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29 октября прошлого года в Москве Папин победил боснийца Дамира Бельо техническим нокаутом во втором раунде. Для 35-летнего боксера эта победа стала 15-й в карьере, 14 из них нокаутом.

До этого, 27 мая 2022 года, Алексей Папин нокаутировал черногорца Дилана Прашовича на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок продлился полтора раунда, за которые Прашович пять раз побывал в нокдауне.

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