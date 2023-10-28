В аэропортах Москвы 40 рейсов задержаны и четыре отменены
В аэропортах Москвы задержаны 40 рейсов, еще четыре отменены. Соответствующая информация следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание» на 28 октября.
По информации на 07:50 мск, во «Внуково» задержаны 10 рейсов, в «Домодедово» — 18 рейсов и еще четыре отменены. В «Шереметьево» задержаны 12 рейсов.
Накануне сообщалось, что столичные аэропорты осуществляют работу в штатном режиме на фоне снегопада.
При этом сервис «Яндекс Расписание» сообщал, что минимум 37 авиарейсов были задержаны и еще восемь отменены в трех аэропортах Москвы.
МЧС предупредило о снеге и гололеде в Москве до 28 октября.