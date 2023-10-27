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Аэропорты Москвы сообщили о работе в штатном режиме на фоне снегопада

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Столичные аэропорты осуществляют работу в штатном режиме на фоне снегопада. Об этом 27 октября сообщили «РИА Новости» в аэропорту Домодедово.

«Московский аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Воздушная гавань обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы в непогоду. Отмененных рейсов в связи с метеоусловиями в столичном регионе в расписании аэропорта нет. При необходимости осуществляется противообледенительная обработка самолетов», — говорится в сообщении.

Между тем в аэропорту Внуково сообщили, что отмен и задержек рейсов по метеоусловиям нет. Аэропорт также работает штатно.

В связи с метеоусловиями в Москве в аэропортах осуществляется противообледенительная обработка самолетов.

При этом, по информации сервиса «Яндекс Расписание» на 9:30 мск, в аэропорту Внуково задержаны 11 рейсов и два отменены, в Домодедово 13 вылетов задержаны и пять отменены, в Шереметьево задержаны восемь рейсов.

Ранее в этот день сообщалось, что минимум 37 авиарейсов задержано и еще восемь отменено в трех аэропортах Москвы из-за снега.

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