Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 27 октября принес на заседание Совета Безопасности (СБ) ООН обломки западных ракет, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для удара по гражданской инфраструктуре.

Он показал обломки ракеты HIMARS, выпущенной по администрации Херсонской области в сентябре прошлого года. В результате удара погибли три человека, многие были ранены. Также Полянский показал обломок с места обстрела ракетами Storm Shadow моста.

«Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью», — заявил Полянский.

Как указал дипломат, продемонстрированные обломки ракет являются вещественными доказательствами того, как поставляемые Западом вооружения активно используются украинцами для нападения на объекты гражданской инфраструктуры. При этом поставки киевскому режиму западного оружия продолжаются.

Ранее в этот день постпредство Бразилии при ООН в качестве председателя СБ ООН сообщило о проведении открытого заседания по ситуации на Украине 27 октября по запросу России.

6 октября Полянский сообщил, что Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину на 13 октября. Украина со своей стороны также запросила проведение заседания, его назначили на 9 октября.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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