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РФ запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину на 13 октября

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Россия запросила заседание Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) по поставкам оружия на Украину на 13 октября. Об этом заявил 6 октября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы немедленно запросили заседание по поставкам западного оружия на Украину, которое состоится в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск) в пятницу 13 октября», — написал Полянский в своем Telegram-канале.

Украина со своей стороны также запросила проведение заседания, его назначили на 9 октября.

Полянский отметил, что Россия просит о заседании, чтобы традиционно не дать «западникам беспрепятственно раскручивать свои нарративы на площадке СБ».

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Ранее, 5 октября, на Украине сообщили, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall по заказу правительства ФРГ начал поставку партии разведывательных систем SurveilSpire для ВСУ. Заказ был оплачен Германией.

МИД РФ заявляли, что все вооружения, передаваемые ВСУ, будут захвачены или уничтожены, а также станут законной целью РФ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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