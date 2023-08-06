Сальдо сообщил об ударе ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по поселку Чонгар и Чонгарскому мосту в Херсонской области с помощью ракет Storm Shadow. Об этом заявил 6 августа врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Мост получил повреждения от ракеты, но главная подлость режима — попадание в поселковую школу», — написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо отметил, что транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск.

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