В Горностаевке погибли два мирных жителя после обстрела ВСУ

В результате обстрела Горностаевки в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два мирных жителя. Об этом 6 августа сообщил представитель экстренных служб региона.

«В результате обстрела населенного пункта Горностаевка получили ранения, несовместимые с жизнью, два мирных жителя», — сказал он журналистам.

4 августа ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области. Дрон противника сбросил взрывчатку в нескольких метрах от очереди. Пострадавших не было.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».