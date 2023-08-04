ВСУ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках

Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели обстрел пункта выдачи гуманитарной помощи в одном из наиболее пострадавших от наводнения городов Херсонской области — Алешках. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает военно-гражданская администрация города в своем Telegram-канале.

«Мощный взрыв прогремел утром 3 июля в метре от здания где выдавались продуктовые наборы и бутилированная вода. К счастью, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие целенаправленно обстреливают места большого скопления людей. Так, дрон противника сбросил взрывчатку в нескольких метрах от очереди.

Ранее, 30 июля, ВСУ осуществили массированный обстрел Куйбышевского района Донецка. Поступили сообщения о прямом попадании в дом по улице Куйбышева и двоих пострадавших. Глава города Алексей Кулемзин призвал жителей максимально ограничить перемещения по улице.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также под обстрелы попадает Херсонская область. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.