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Заседание СБ ООН по ситуации на Украине состоится 27 октября

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Фото: Global Look Press/Xie E
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Постпредство Бразилии при ООН в качестве председателя Совета Безопасности (СБ) ООН сообщило, что открытое заседание СБ по ситуации на Украине состоится 27 октября в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

«В 15:00 (22:00 мск. — Ред.) по запросу Российской Федерации состоится заседание по теме «Угрозы международному миру и безопасности» в контексте Украины», — говорится в сообщении.

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Ранее, 6 октября, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину на 13 октября. Украина со своей стороны также запросила проведение заседания, его назначили на 9 октября.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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