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Шойгу поздравил личный состав армейской авиации ВКС РФ с праздником

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Фото: t.me/mod_russia
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября поздравил личный состав армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, а также работников оборонно-промышленного комплекса, оборонных специалистов и ветеранов с профессиональным праздником.

Он отметил, что в этот день празднуется 75 лет со дня создания армейской авиации. Министр обороны пожелал всем причастным крепкого здоровья, новых успехов и достижений в службе и труде на благо России.

По его словам, за годы своего существования армейская авиация выполняла боевые и специальные задачи во всех локальных войнах и региональных конфликтах, а также в миротворческих миссиях РФ и ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

В настоящее время состав армейской авиации ВКС продолжает проявлять героизм и отвагу, профессионализм и мужество при защите России, указал Шойгу. Он подчеркнул, что за время проведения спецоперации 11 летчиков армейской авиации были удостоены звания Героя Российской Федерации, пятеро из которых получили его посмертно.

28 октября — День создания армейской авиации России: история праздника

Накануне начальник армейской авиации ВКС генерал-майор Игорь Романов сообщил, что армейская авиация ВКС РФ в текущем году получила и продолжает получать новые вертолеты, в том числе самые тяжелые серийные машины в мире — модернизированные Ми-26Т2В.

Также он напомнил, что в этом году 28 октября отмечается 75 лет со дня формирования первого вертолетного подразделения. По словам Романова, данный род авиации прошел трудный путь становления и приобрел огромный боевой опыт.

24 октября в России отмечали еще один профессиональный праздник военнослужащих — День подразделений специального назначения. Как сообщила корреспондент «Известий» Ксения Солдатова, многие солдаты отметили праздник на передовой, в боевых действиях на самых сложных участках спецоперации.

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