Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу поздравил личный состав армейской авиации ВКС РФ с праздником
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Днепропетровской областях
Мир
Глава ВОЗ заявил о потере связи с сотрудниками организации в секторе Газа
Мир
Израиль отверг призыв ГА ООН к прекращению огня и намерился уничтожить ХАМАС
Мир
SANA узнало о подбитии израильских бронемашин на востоке сектора Газа
Мир
В США отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского
Мир
Небензя заявил о возобладании здравого смысла в ГА ООН
Мир
Военная база США на месторождении «Омар» в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Мир
Гаврилов счел преждевременными разговоры о сокращении помощи Киеву
Мир
ХАМАС заявило о противостоянии ЦАХАЛ у Бейт-Хануна в секторе Газа
Мир
В Иордании предупредили о гумкатастрофе в случае наземной операции в Газе
Мир
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
Мир
Посольство РФ осудило высказывания главы МО Британии о контактах РФ с ХАМАС
Сюжет:

ПВО Египта сбила два дрона над Синаем

ПВО Египта сбила два дрона над Синаем, летевших из южной части Красного моря на север
0
Фото: Global Look Press/Saeed Qaq
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Египта сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над северо-восточным районом Синайского полуострова. Об этом 27 октября сообщил официальный представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез.

«В рамках расследования двух инцидентов близ городов Нувейба и Таба выяснилось, что два беспилотных летательных аппарата направлялись из южного района Красного моря на север», — приводит его слова портал Sada al-Balad.

Как указал Хафез, один из БПЛА был атакован за пределами воздушного пространства Египта, а второй упал в египетском городе Таба.

Роковой порог: как удар по госпиталю в Газе изменил расклады на Ближнем Востоке
Чего ждать от протестов в мусульманских странах и что сейчас происходит в регионе

Ранее в этот день телеканал Extra News сообщил, что в результате падения ракеты в египетской Табе на границе с Израилем пострадали пять человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023