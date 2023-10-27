Пять человек пострадали из-за падения ракеты в египетской Табе

Пять человек пострадали в результате падения ракеты в египетской Табе на границе с Израилем. Об этом 27 октября сообщил египетский телеканал Extra News.

«Информированные источники сообщили, что на фоне продолжающейся эскалации в секторе Газа в Табе упала ракета. Ранения получили пять человек, причинен ущерб жилому дому», — говорится в сообщении телеканала.

Накануне корреспондент «Известий» Станислав Григорьев сообщил, что в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Работает система ПРО «Железный купол».

В ночь на 26 октября сообщалось, что четыре человека пострадали в пригородах Тель-Авива после ракетного обстрела центральной части Израиля со стороны сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.