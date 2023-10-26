В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Об этом 26 октября сообщил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

По данным новостного Telegram-канала Yediot News, работает система ПРО «Железный купол».

Ранее в этот день постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что страна ведет войну только против радикального движения ХАМАС, а не против палестинцев в целом.

В ночь на 26 октября сообщалось, что четыре человека пострадали в пригородах Тель-Авива после ракетного обстрела центральной части Израиля со стороны сектора Газа.

Накануне группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» сообщила о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 7 тыс. человек, пострадали 18,5 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс., погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.