СКР возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности журналистов МИЦ «Известия»

В Москве после того, как журналистам МИЦ «Известия» помешали снять сюжет о ценах на продукты, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»), сообщили 27 октября в Симоновском межрайонном следственном отделе следственного управления по Южному административному округу ГСУ Следственного комитета России по столице.

По данным следствия, съемочная группа телеканала РЕН ТВ, находясь в торговом центре на юге Москвы, осуществляла свою профессиональную деятельность в соответствии с редакционным заданием, когда один из работников ТЦ, осознавая, что перед ним журналисты, применил физическую силу к сотруднику телекомпании.

В настоящее время сотрудники ведомства проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы произошедшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Ранее в этот день в прокуратуре Москвы сообщили, что в одном из магазинов столицы корреспондентам МИЦ «Известия» Ивану Литомину и Николаю Иванову помешали снять сюжет о ценах на продукты. Ведомство взяло на контроль установление обстоятельств воспрепятствования законной профессиональной деятельности работников СМИ.

Сюжет готовился для итоговой программы. Журналисты проверяли цены на определенные продукты питания. Физическая сила применялась к корреспонденту Ивану Литомину.

Ранее, в августе, было возбуждено уголовное дело по факту нападения в Москве на журналистов ВГТРК. Корреспонденты снимали репортаж в одной из квартир на улице Касимовской. Мужчины, находившиеся в помещении, воспрепятствовали их работе и применили к сотрудникам телекомпании силу. 27 октября в СК РФ сообщили, что следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») направлено для утверждения обвинительного заключения.