В Москве корреспондентам «Известий» помешали снять сюжет о ценах на продукты

В Москве в одном из магазинов корреспондентам МИЦ «Известия» Ивану Литомину и Николаю Иванову помешали снять сюжет о ценах на продукты. Прокуратура города взяла на контроль установление обстоятельств воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Об этом столичное ведомство сообщило в пятницу, 27 октября.

«По предварительной информации, 27 октября в магазине на ул. Орджоникидзе к корреспонденту съемочной группы МИЦ «Известия», действующему по редакционному заданию, применена физическая сила мужчиной, представившимся сотрудником магазина», — сказано в Telegram-канале московской прокуратуры.

Сюжет готовился для итоговой программы. Журналисты проверяли цены на определенные продукты питания. Физическая сила применялась к корреспонденту Ивану Литомину.

Ранее, в августе, было возбуждено уголовное дело по факту нападения в Москве на журналистов ВГТРК. Корреспонденты снимали репортаж в одной из квартир на улице Касимовской. Мужчины, находившиеся в помещении, воспрепятствовали их работе и применили к сотрудникам телекомпании силу.