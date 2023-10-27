Реклама
Прямой эфир
Мир
Небензя заявил о возобладании здравого смысла в ГА ООН
Мир
Гаврилов счел преждевременными разговоры о сокращении помощи Киеву
Мир
ХАМАС заявило о противостоянии ЦАХАЛ у Бейт-Хануна в секторе Газа
Мир
В Иордании предупредили о гумкатастрофе в случае наземной операции в Газе
Мир
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
Мир
Посольство РФ осудило высказывания главы МО Британии о контактах РФ с ХАМАС
Мир
Байден заявил о необходимости США и КНР работать вместе над решением глобальных проблем
Мир
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Спорт
Иван Емельяненко победил Рябого в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Мир
ПВО Египта сбила два дрона над Синаем
Спорт
Василевский одолел Федорова в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Происшествия
В Самарской области после гибели четырех человек в ДТП возбудили уголовное дело
Спорт
Бой Галимова и Чурчаева завершился ничьей

Эксперты оценили перспективы установки самозапрета на выдачу кредита

Пивень: использование самозапрета на выдачу кредита должно быть широкодоступно
0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, комментируя перспективы установки самозапрета на выдачу кредита, рассказал «Известиям» 27 октября, что дополнительный рубеж защиты от мошенничества в той или иной мере будет способствовать снижению его уровня.

При этом, оценивая инициативу, согласно которой в качестве идентификатора на «Госуслугах», где можно будет установить запрет, предлагают использовать не СНИЛС, а ИНН, эксперт отметил, что способ идентификации должен охватывать максимально большое число граждан.

«Использование самозапрета на выдачу кредита должно быть широкодоступно, поэтому способ идентификации должен охватывать максимально большое число граждан. Оценивать перспективы самозапрета пока рано, однако дополнительный рубеж защиты от мошенничества в той или иной мере будет способствовать снижению его уровня. При этом необходимо, чтобы потенциальные заемщики осознавали, что они подвергаются рискам мошенничества», — сказал Пивень.

Директор департамента кредитного розничного бизнеса Росбанка Денис Ковалев выразил мнение, что не так важна сущность идентификатора, как инструменты контроля и удобства его использования.

«Удобство использования — необходимое свойство для возможности ставить запрет или снимать его быстро при необходимости. Контроль связан с корректным уведомлением банка о статусе клиента и митигацией рисков различных видов мошенничества: очевидных (кредит оформляется сразу после заявки на запрет) или неочевидных», — добавил он.

В свою очередь, директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников сказал, что как СНИЛС, так и ИНН имеются у заемщиков и они уникальны. При этом риски использования ИНН минимальны, добавил он.

Вам и не СНИЛСа: для самозапрета на выдачу кредита могут потребовать ИНН
Будет ли пользоваться спросом такой метод защиты от мошенников

Законопроект, предполагающий введение такой возможности для защиты россиян от мошенников, сейчас находится в Госдуме. В первом чтении документ принят в октябре этого года.

Ранее, 22 июня, сервис альтернативного кредитования Moneyman сообщил «Известиям», что, согласно результатам его опроса, почти две трети респондентов (63%) в России выступили за самозапрет на кредиты.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023