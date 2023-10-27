Эксперты оценили перспективы установки самозапрета на выдачу кредита

Управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, комментируя перспективы установки самозапрета на выдачу кредита, рассказал «Известиям» 27 октября, что дополнительный рубеж защиты от мошенничества в той или иной мере будет способствовать снижению его уровня.

При этом, оценивая инициативу, согласно которой в качестве идентификатора на «Госуслугах», где можно будет установить запрет, предлагают использовать не СНИЛС, а ИНН, эксперт отметил, что способ идентификации должен охватывать максимально большое число граждан.

«Использование самозапрета на выдачу кредита должно быть широкодоступно, поэтому способ идентификации должен охватывать максимально большое число граждан. Оценивать перспективы самозапрета пока рано, однако дополнительный рубеж защиты от мошенничества в той или иной мере будет способствовать снижению его уровня. При этом необходимо, чтобы потенциальные заемщики осознавали, что они подвергаются рискам мошенничества», — сказал Пивень.

Директор департамента кредитного розничного бизнеса Росбанка Денис Ковалев выразил мнение, что не так важна сущность идентификатора, как инструменты контроля и удобства его использования.

«Удобство использования — необходимое свойство для возможности ставить запрет или снимать его быстро при необходимости. Контроль связан с корректным уведомлением банка о статусе клиента и митигацией рисков различных видов мошенничества: очевидных (кредит оформляется сразу после заявки на запрет) или неочевидных», — добавил он.

В свою очередь, директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников сказал, что как СНИЛС, так и ИНН имеются у заемщиков и они уникальны. При этом риски использования ИНН минимальны, добавил он.

Законопроект, предполагающий введение такой возможности для защиты россиян от мошенников, сейчас находится в Госдуме. В первом чтении документ принят в октябре этого года.

Ранее, 22 июня, сервис альтернативного кредитования Moneyman сообщил «Известиям», что, согласно результатам его опроса, почти две трети респондентов (63%) в России выступили за самозапрет на кредиты.