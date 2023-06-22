Более половины опрошенных россиян поддерживают введение самозапрета на кредиты

Почти две трети опрошенных (63%) россиян выступили за самозапрет на кредиты, сообщил онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman «Известиям» 22 июня. Сервис опросил 1,5 тыс. граждан в возрасте от 18 лет, проживающих по всей России.

Однозначно за введение такой опции высказались 28% респондентов, еще 35% — «скорее да, чем нет». Против такой функции выступили 37%.

Отмечается, что 28% опрошенных считают, что эффективность самозапрета возможна только в онлайн-сегменте кредитования, а 23% думают, что результативно в случае с выдачей кредитов в оффлайне. Остальные 51% убеждены, что эффект будет вне зависимости от канала взаимодействия.

Только 26% ответивших на вопросы россиян считают, что внедрение этого механизма позволит полностью решить проблему с незаконно оформленными ссудами. В то время как 74% думают, что действовать надо системно, одной этой меры будет недостаточно.

«Высокий процент поддержавших инициативу обусловлен усилением активности мошенников, в том числе, и по линии оформления ими займов на третьих лиц. Так, по данным Центробанка, только в I квартале 2023 поступило 1,9 тыс. обращений по этому поводу, тогда как за весь 2022 год их поступило 4,2 тыс. Предлагаемая опция самозапрета будет полезной, но с учетом изобретательности мошенников проблема требует комплексного подхода. При этом в ней заинтересованы и сами кредиторы, поскольку в случае мошенничества они также выступают пострадавшей стороной», — отмечается в исследовании.

20 апреля в Госдуму был внесен законопроект о праве вводить запрет на выдачу кредитов самому себе. Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал «Известиям» 21 апреля, что это механизм добровольного ограничения выдачи кредита, который предложил ввести Центробанк еще год назад, и его реализация позволит обезопасить людей от мошенников.

17 июня глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что закон о самозапрете на кредиты может быть принят в июле.