Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин зажег свечу у монумента «Скорбящая мать» в Музее Победы
Происшествия
ФСБ задержала в Мелитополе готовивших подрыв железной дороги диверсантов СБУ
Общество
Пожар на складе в Ростовской области ликвидирован
Мир
ЕС перевел Украине очередной транш макрофинансовой помощи в €1,5 млрд
Политика
Политолог заявил о недопущении Россией вступления Украины в НАТО
Общество
Мосгорсуд продлил арест журналиста WSJ Гершковича до конца августа
Общество
Пожар на рынке в Ростовской области локализован на площади 2 тыс. кв. м
Общество
С марта 280 тыс. жителей новых регионов оформили российские пенсии
Авто
Hyundai представила новый кроссовер Musa
Общество
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Мир
Пленные бойцы ВСУ рассказали о подготовке военных западными инструкторами
Армия
Шойгу отметил снижение темпов наступления украинских националистов
Армия
В ВМФ РФ сообщили о планах оснастить «Цирконами» все строящиеся фрегаты

Более половины опрошенных россиян поддерживают введение самозапрета на кредиты

Опрос: 63% россиян поддерживают установление самозапрета на кредиты
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти две трети опрошенных (63%) россиян выступили за самозапрет на кредиты, сообщил онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman «Известиям» 22 июня. Сервис опросил 1,5 тыс. граждан в возрасте от 18 лет, проживающих по всей России.

Однозначно за введение такой опции высказались 28% респондентов, еще 35% — «скорее да, чем нет». Против такой функции выступили 37%.

Отмечается, что 28% опрошенных считают, что эффективность самозапрета возможна только в онлайн-сегменте кредитования, а 23% думают, что результативно в случае с выдачей кредитов в оффлайне. Остальные 51% убеждены, что эффект будет вне зависимости от канала взаимодействия.

Только 26% ответивших на вопросы россиян считают, что внедрение этого механизма позволит полностью решить проблему с незаконно оформленными ссудами. В то время как 74% думают, что действовать надо системно, одной этой меры будет недостаточно.

«Высокий процент поддержавших инициативу обусловлен усилением активности мошенников, в том числе, и по линии оформления ими займов на третьих лиц. Так, по данным Центробанка, только в I квартале 2023 поступило 1,9 тыс. обращений по этому поводу, тогда как за весь 2022 год их поступило 4,2 тыс. Предлагаемая опция самозапрета будет полезной, но с учетом изобретательности мошенников проблема требует комплексного подхода. При этом в ней заинтересованы и сами кредиторы, поскольку в случае мошенничества они также выступают пострадавшей стороной», — отмечается в исследовании.

Отказ готов к выдаче: в России могут ввести самозапрет на кредиты
Насколько эффективен механизм добровольного ограничения на оформление займов

20 апреля в Госдуму был внесен законопроект о праве вводить запрет на выдачу кредитов самому себе. Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал «Известиям» 21 апреля, что это механизм добровольного ограничения выдачи кредита, который предложил ввести Центробанк еще год назад, и его реализация позволит обезопасить людей от мошенников.

17 июня глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что закон о самозапрете на кредиты может быть принят в июле.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023