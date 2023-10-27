Вам и не СНИЛСа: для самозапрета на выдачу кредита могут потребовать ИНН

Для установки самозапрета на выдачу кредита вместо СНИЛС у клиента могут потребовать ИНН. Сейчас обсуждается такое изменение в законопроекте , рассказал «Известиям» зампред Центробанка Алексей Гузнов. У некоторых категорий населения СНИЛС нет в принципе , например у военных и сотрудников силовых структур, объяснили участники рынка. В Сбербанке поддержали изменение. Другие банки предложили альтернативы — можно использовать историю паспортных данных или комбинацию документов. Идентификатор должен быть уникальным и неизменным, подчеркнули в Банке России . Насколько механизм самозапрета на выдачу займов снизит риски мошенничества — в материале «Известий».

Как поставить самозапрет на кредиты

Власти могут поменять условия, по которым граждане будут устанавливать самозапрет на выдачу кредита . Законопроект, предполагающий введение такой возможности для защиты россиян от мошенников, сейчас находится в Госдуме. В первом чтении документ принят в октябре этого года.

Самозапрет позволит предотвратить практики, когда злоумышленники вынуждают жертву с помощью методов социальной инженерии оформить заем и передать деньги преступникам. А также — случаи, когда третьи лица самостоятельно берут на человека кредит с помощью украденных персональных данных, говорится в пояснительной записке к документу.

Он предполагает право граждан через сайт «Госуслуги» установить запрет в своей кредитной истории на выдачу себе же ссуды. При подаче другого заявления клиент сможет снять этот запрет, но заключить договор ему позволят только через три дня после этого . «Период охлаждения» поможет исключить риск мошенничества с быстрой отменой запрета.

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В качестве идентификатора на «Госуслугах» законопроект предполагает использовать СНИЛС. Отмечается, что этот документ не меняется в течение жизни , в отличие, например, от номера паспорта. Клиент должен будет указывать страховое свидетельство при подаче заявки на самозапрет на выдачу займа. А также — при оформлении ссуды, чтобы банк или МФО могли проверить статус самозапрета, отмечается в пояснительной записке.

Однако СНИЛС есть не у всех групп населения, поэтому серьезно обсуждалась замена идентификатора , рассказал «Известиям» зампред ЦБ Алексей Гузнов. По его словам, в качестве альтернативы предлагался ИНН. Департамент управления данными будет заниматься решением этого вопроса . Пока тема еще не закрыта, уточнил он.

Решения требуют и несколько других сюжетов, например механизм подачи заявления, каким видом подписи оно будет оформлятьс я, добавил Алексей Гузнов. Сейчас россиянин может оформить квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись.

Важно, чтобы идентификатор отвечал признакам уникальности и неизменности , сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Там уточнили, что подробное обсуждение замены СНИЛС на ИНН пока не проводилось.

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Для подачи заявления через «Госуслуги» потенциально могут использоваться различные идентификаторы пользователя — ИНН, СНИЛС, паспортные данные и так далее, заявили «Известиям» в пресс-службе Минцифры. По их мнению, на удобство пользователя это не влияет.

Почему ИНН лучше СНИЛС

В «Сбере» поддерживают идею поменять идентификатор для подачи заявки на самозапрет на выдачу кредита на ИНН , сообщили в пресс-службе банка. Там уверены: исключение СНИЛС из перечня обязательных документов, которые финорганизация должна получить у заемщика, позволит избежать ситуаций с необоснованными отказами в выдаче ссуд . А также — с увеличением срока их оформления.

Данные СНИЛС, которые человек должен прикрепить к заявлению, — это камень преткновения , заявил ранее в интервью «Известиям» президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. Он пояснил: этого документа чаще всего нет под рукой. Кроме того, не у всех граждан есть СНИЛС — например, его нет у военных . Таким образом, в нынешней редакции не все смогут воспользоваться услугой самозапрета на займы.

С этим согласны в ВТБ. Однако ситуация с ИНН аналогичная , подчеркнули в банке. Там пояснили: не все пользователи портала «Госуслуги» указывают эти данные в своем онлайн-кабинете .

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Кроме того, зная паспортные сведения, можно найти информацию об ИНН любого человека с помощью официального сервиса Федеральной налоговой службы , напомнила управляющий директор центра развития потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына. По ее мнению, этим могут воспользоваться мошенники. Например, самостоятельно отменить самозапрет . В то же время базы данных СНИЛС в интернете нет , добавила она.

В ПСБ предложили применять другую систему. ИНН и СНИЛС могли бы оба использоваться в качестве идентификаторов личности , считают в финорганизации. Второго может не быть у военнослужащих, сотрудников силовых структур и других категорий граждан. Кроме того, банкам было бы актуально получать информацию о самозапрете не только через бюро кредитных историй (как это предполагается сейчас по законопроекту), а также напрямую. Например, из цифрового профиля гражданина , отметили в пресс-службе ПСБ.

Кому стоит оформить самозапрет

В качестве альтернативы для идентификатора также можно использовать реквизиты паспорта вместе с историей ранее выданных паспортов , добавили в пресс-службе ВТБ. В целом там поддержали инициативу по внедрению самозапрета на оформление ссуд. Этот инструмент позволит усилить защиту клиентов от мошенников, считают в банке.

Предложенная система также поможет снизить риск незаконного использования персональных данных граждан и получения кредитов с помощью социальной инженерии, согласилась Любовь Торопицына из УБРиР. Однако внедрение механизма потребует от банков перестройки внутренних процессов и дополнительной автоматизации.

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При этом услуга будет пользоваться широким спросом , уверен аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Он пояснил: скорее всего, многие граждане постараются огородить себя и своих пожилых родственников от возможных мошеннических схем, которые постоянно развиваются . Личные данные потребителей часто утекают в Сеть, и злоумышленники могут найти их в открытом доступе или купить в даркнете.