 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о необходимости США и КНР работать вместе над решением глобальных проблем
Общество
СКР возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности журналистов МИЦ «Известия»
Мир
ХАМАС заявило об отражении израильского наземного вторжения на востоке Аль-Бурейджа
Мир
Пентагон заявил о намерении США выпускать новый тип ядерной бомбы
Происшествия
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Мир
В НАТО указали на преждевременность вступления Украины в альянс
Мир
ХАМАС заявило об атаке Газы Израилем «с суши, моря и воздуха»
Мир
В Красном Полумесяце сообщили о полной изоляции сектора Газа от внешнего мира
Мир
Армия обороны Израиля объявила о «расширении действия наземных сил»
Мир
СМИ сообщили об отказе ХАМАС от прекращения огня в обмен на заложников
Мир
CNN сообщил о танковых обстрелах у границы Израиля и сектора Газа
Общество
В Москве состоялась традиционная конференция «Медиабизнес»
Мир
В Виннице школы перевели на онлайн-обучение из-за вспышки гепатита А
/

Вам и не СНИЛСа: для самозапрета на выдачу кредита могут потребовать ИНН

Будет ли пользоваться спросом такой метод защиты от мошенников
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для установки самозапрета на выдачу кредита вместо СНИЛС у клиента могут потребовать ИНН. Сейчас обсуждается такое изменение в законопроекте, рассказал «Известиям» зампред Центробанка Алексей Гузнов. У некоторых категорий населения СНИЛС нет в принципе, например у военных и сотрудников силовых структур, объяснили участники рынка. В Сбербанке поддержали изменение. Другие банки предложили альтернативы — можно использовать историю паспортных данных или комбинацию документов. Идентификатор должен быть уникальным и неизменным, подчеркнули в Банке России. Насколько механизм самозапрета на выдачу займов снизит риски мошенничества — в материале «Известий».

Как поставить самозапрет на кредиты

Власти могут поменять условия, по которым граждане будут устанавливать самозапрет на выдачу кредита. Законопроект, предполагающий введение такой возможности для защиты россиян от мошенников, сейчас находится в Госдуме. В первом чтении документ принят в октябре этого года.

Самозапрет позволит предотвратить практики, когда злоумышленники вынуждают жертву с помощью методов социальной инженерии оформить заем и передать деньги преступникам. А также — случаи, когда третьи лица самостоятельно берут на человека кредит с помощью украденных персональных данных, говорится в пояснительной записке к документу.

Он предполагает право граждан через сайт «Госуслуги» установить запрет в своей кредитной истории на выдачу себе же ссуды. При подаче другого заявления клиент сможет снять этот запрет, но заключить договор ему позволят только через три дня после этого. «Период охлаждения» поможет исключить риск мошенничества с быстрой отменой запрета.

госуслуги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В качестве идентификатора на «Госуслугах» законопроект предполагает использовать СНИЛС. Отмечается, что этот документ не меняется в течение жизни, в отличие, например, от номера паспорта. Клиент должен будет указывать страховое свидетельство при подаче заявки на самозапрет на выдачу займа. А также — при оформлении ссуды, чтобы банк или МФО могли проверить статус самозапрета, отмечается в пояснительной записке.

Однако СНИЛС есть не у всех групп населения, поэтому серьезно обсуждалась замена идентификатора, рассказал «Известиям» зампред ЦБ Алексей Гузнов. По его словам, в качестве альтернативы предлагался ИНН. Департамент управления данными будет заниматься решением этого вопроса. Пока тема еще не закрыта, уточнил он.

Решения требуют и несколько других сюжетов, например механизм подачи заявления, каким видом подписи оно будет оформляться, добавил Алексей Гузнов. Сейчас россиянин может оформить квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись.

Важно, чтобы идентификатор отвечал признакам уникальности и неизменности, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Там уточнили, что подробное обсуждение замены СНИЛС на ИНН пока не проводилось.

паспорт
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Для подачи заявления через «Госуслуги» потенциально могут использоваться различные идентификаторы пользователя — ИНН, СНИЛС, паспортные данные и так далее, заявили «Известиям» в пресс-службе Минцифры. По их мнению, на удобство пользователя это не влияет.

Почему ИНН лучше СНИЛС

В «Сбере» поддерживают идею поменять идентификатор для подачи заявки на самозапрет на выдачу кредита на ИНН, сообщили в пресс-службе банка. Там уверены: исключение СНИЛС из перечня обязательных документов, которые финорганизация должна получить у заемщика, позволит избежать ситуаций с необоснованными отказами в выдаче ссуд. А также — с увеличением срока их оформления.

Мошенников найдут по СНИЛС: ОСАГО заработает по новым правилам
Регулятор предложил новые поправки в ОСАГО

Данные СНИЛС, которые человек должен прикрепить к заявлению, — это камень преткновения, заявил ранее в интервью «Известиям» президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. Он пояснил: этого документа чаще всего нет под рукой. Кроме того, не у всех граждан есть СНИЛС — например, его нет у военных. Таким образом, в нынешней редакции не все смогут воспользоваться услугой самозапрета на займы.

С этим согласны в ВТБ. Однако ситуация с ИНН аналогичная, подчеркнули в банке. Там пояснили: не все пользователи портала «Госуслуги» указывают эти данные в своем онлайн-кабинете.

налоговая
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Кроме того, зная паспортные сведения, можно найти информацию об ИНН любого человека с помощью официального сервиса Федеральной налоговой службы, напомнила управляющий директор центра развития потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына. По ее мнению, этим могут воспользоваться мошенники. Например, самостоятельно отменить самозапрет. В то же время базы данных СНИЛС в интернете нет, добавила она.

В ПСБ предложили применять другую систему. ИНН и СНИЛС могли бы оба использоваться в качестве идентификаторов личности, считают в финорганизации. Второго может не быть у военнослужащих, сотрудников силовых структур и других категорий граждан. Кроме того, банкам было бы актуально получать информацию о самозапрете не только через бюро кредитных историй (как это предполагается сейчас по законопроекту), а также напрямую. Например, из цифрового профиля гражданина, отметили в пресс-службе ПСБ.

Кому стоит оформить самозапрет

В качестве альтернативы для идентификатора также можно использовать реквизиты паспорта вместе с историей ранее выданных паспортов, добавили в пресс-службе ВТБ. В целом там поддержали инициативу по внедрению самозапрета на оформление ссуд. Этот инструмент позволит усилить защиту клиентов от мошенников, считают в банке.

Предложенная система также поможет снизить риск незаконного использования персональных данных граждан и получения кредитов с помощью социальной инженерии, согласилась Любовь Торопицына из УБРиР. Однако внедрение механизма потребует от банков перестройки внутренних процессов и дополнительной автоматизации.

банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При этом услуга будет пользоваться широким спросом, уверен аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Он пояснил: скорее всего, многие граждане постараются огородить себя и своих пожилых родственников от возможных мошеннических схем, которые постоянно развиваются. Личные данные потребителей часто утекают в Сеть, и злоумышленники могут найти их в открытом доступе или купить в даркнете.

Принятие законопроекта действительно поможет в некоторых случаях избежать выдачи «несанкционированных» кредитов, считает руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Однако некоторые злоумышленники даже могут воспользоваться этим информационным поводом. Например, давать «вредные советы» якобы для оформления самозапрета на выдачу ссуд.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир