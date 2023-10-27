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В Совфеде назвали грабежом решение ЕС использовать активы РФ для поддержки Киева

Джабаров о решении ЕС использовать активы РФ для помощи Киеву: это грабеж
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» 27 октября назвал грабежом решение Евросоюза (ЕС) использовать российские активы для поддержки Украины.

Ранее в этот день глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что на саммите ЕС было принято решение использовать доходы от замороженных суверенных российских активов для поддержки Киева.

«Это грабеж. Европа вообще привыкла к грабежу. Сначала грабила колонии, за счет этого обогащались. Теперь пытаются грабить Россию. Но пусть не обижаются — мы тоже примем адекватные меры. Я думаю, что они об этом еще пожалеют, если на это пойдут. Хотя, скорее всего, сейчас это просто такое громкое заявление, чтобы хоть как-то помочь Украине или успокоить на фоне того, что поставки оружия, боеприпасов сокращаются и всё меньше и меньше государств готовы помогать финансово этой стране», — сказал Джабаров.

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В конце июня премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что ЕС рассчитывает заработать по €3 млрд в год на замороженных российских активах ЦБ для Украины. Он указал, что 90% российских активов, замороженных в ЕС, находятся в Бельгии.

Тогда же лидеры ЕС поручили Европейской комиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Киева. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что пока никто не знает, каким образом можно конфисковать замороженные российские активы. Он отмечал, что «это всё ужасно сложно».

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Так, в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в РФ. Согласно указу, соответствующие меры касаются также конфискации имущества российских граждан и компаний.

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