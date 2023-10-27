Что делать, если затопили соседи — куда обращаться и как получить компенсацию

Затопление квартиры — неприятность, с которой часто сталкиваются жильцы многоквартирных домов. В стрессовой ситуации люди могут действовать необдуманно, из-за чего впоследствии лишаются возможности потребовать у виновников компенсацию за испорченные мебель и ремонт. «Известия» узнали, что нужно делать, если с потолка течет вода, и куда в таком случае обращаться.

Что делать, если затопили соседи в 2023 году

В первую очередь, при затоплении необходимо обесточить квартиру. Даже если вода не затрагивает технику, влажность может вызвать замыкание в проводке, поэтому лучше обезопасить себя. Затем следует убрать из зоны поражения ценные вещи, документы и наличные деньги.

После этого нужно подняться к соседям и рассказать им о случившемся. Возможно, они уже в курсе и пытаются устранить протечку. Если своими силами сделать это не получается или на стук никто не открывает, придется вызвать аварийную службу. Номер диспетчерской есть в квитанциях за коммунальные услуги или на информационном стенде в подъезде. Сантехники перекроют воду в стояке и устранят течь.

Помимо этого, необходимо зафиксировать на фото или видео все последствия затопления в пострадавшей квартире и квартире виновника, если хозяин даст туда доступ. Эти кадры станут подтверждением обоснованности требований о возмещении ущерба на возможном судебном разбирательстве. Также стоит пригласить соседей, чтобы они стали свидетелями затопления и при необходимости подтвердили слова пострадавшего в суде.

В течение 12 часов после устранения аварии и обращения в аварийную службу нужно составить акт о заливе. Его оформляет комиссия, состоящая из представителей управляющей компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ) или другой организации, ответственной за обслуживание дома.

Если специалисты отказываются проводить осмотр, жилец пострадавшей квартиры может составить акт самостоятельно. Делать это обязательно в присутствии свидетелей, например, соседей по лестничной площадке. В документе следует указать адрес квартиры, возможную причину аварии и подробно описать причиненный ущерб. Свидетели также должны оставить в нем свои подписи.

Акт составляется в трех экземплярах: для пострадавшего, предполагаемого виновника и управляющей компании. Все они должны его подписать. Если сосед, по вине которого произошла протечка, отказывается присутствовать при оформлении документа, об этом нужно упомянуть в самом акте.

Куда обращаться, если затопили соседи в 2023 году

В первую очередь, необходимо обратиться в аварийную службу, чтобы устранить протечку. Затем пострадавшему нужно пригласить представителей управляющей компании или другой обслуживающей организации и составить акт о заливе. После этого стоит попытаться разрешить конфликт с виновным во внесудебном порядке. Если не получилось, придется идти в суд.

При сумме ущерба менее 50 тыс. рублей можно подать иск в мировой суд. Если требуется большая компенсация, следует обратиться в районный или городской суд.

Кто должен возмещать ущерб при затоплении квартиры в 2023 году

В случае аварии необходимо выяснить, кто в ней виноват. Если причиной затопления стала неисправная стиральная машина, не закрытая вода в ванной или же протечка произошла на коммуникациях, которые расположены в квартире после ограничительного крана, виноваты жильцы сверху. Это касается и тех случаев, когда соседи меняли стояки до ограничительного крана, не сообщив об этом управляющей компании.

Управляющая компания несет ответственность за неисправное общедомовое имущество: крышу, стояки до запирающего крана, батареи в подъезде.

Если затопление произошло из-за некачественного ремонта труб или установки сантехники, отвечать за причиненный ущерб будет компания, которая этим занималась. Также можно попытаться привлечь к ответственности арендаторов квартиры, если авария произошла из-за неосторожного обращения или умышленной порчи имущества. За исправностью бытовой техники должен следить собственник квартиры, если в договоре аренды не прописано иное.

Как получить компенсацию, если залили соседи в 2023 году

Проще всего получить компенсацию за ущерб в застрахованной квартире. В случае аварии следует как можно скорее обратиться в страховую компанию, с которой заключен договор, и сообщить о произошедшем. Специалист объяснит дальнейший порядок действий и расскажет, какие документы потребуются для получения выплат. Страховая также может провести собственную экспертизу, чтобы определить сумму ущерба.

Если квартира не застрахована, стоит попытаться решить конфликт напрямую с виновником аварии. Это сократит расходы для обеих сторон. С соседом следует составить смету предстоящих работ и договориться об их стоимости. Когда условия будут согласованы, необходимо подписать соглашение о возмещении убытков. Для надежности стоит заверить его у нотариуса. Так пострадавший обезопасит себя на случай, если виновная сторона вдруг откажется от своих обещаний.

Когда ответственность лежит на управляющей компании, руководство организации должно ответить на претензию в течение месяца. Пострадавшему могут предложить денежные выплаты или организацию ремонта силами коммунальных служб.

Если виновник отказывается признавать вину и возмещать ущерб, следует провести независимую оценку причиненного вреда с помощью независимого эксперта. Важно проверить наличие у специалиста лицензии на проведение подобных работ. Сделать это можно на сайте Росреестра. Оценщик установит причину аварии и составит акт о повреждениях.

Для более точного определения размера ущерба желательно предоставить чеки, подтверждающие стоимость мебели, ремонтных материалов, техники и т.д. Без них причиненный вред будет оцениваться по средней рыночной стоимости этих вещей в регионе.

Чтобы виновная сторона не смогла оспорить результат экспертизы, следует оповестить ее о приходе специалиста за несколько дней заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом важно сохранить квитанцию об отправке. Расходы на вызов специалиста можно включить в судебный иск.

После этого нужно отправить виновнику аварии досудебную претензию. В документе необходимо описать обстоятельства затопления, перечислить требования пострадавшего и указать желаемые сроки их исполнения. К претензии следует приложить копии результатов независимой экспертизы, акта о заливе и выписок из ЕГРН на пострадавшую и виновную квартиры.

Претензия также направляется заказным письмом. После ее получения управляющая компания должна дать ответ в течение 10 дней. Для соседа срок можно установить в самом документе. Если обращение проигнорировано или в возмещении ущерба отказано, придется отстаивать свои интересы в суде.

В исковом заявлении необходимо указать адрес квартиры, дату и причину аварии, а также сформулировать требования к ответчику. Истец имеет право на компенсацию затрат на ремонт, работу оценщика и юриста, а также морального вреда. Помимо этого, можно рассчитывать на штраф в размере 50% от суммы требований.

Вместе с иском подают акт о заливе, заключение независимого эксперта, выписку из ЕГРН на пострадавшую и виновную квартиры, копию досудебной претензии с уведомлением о вручении, квитанцию об оплате госпошлины и расчет суммы ущерба.

Если доказательная база истца собрана верно, суд, вероятнее всего, встанет на его сторону. Ответчик также может доказать в суде, что он не причастен к аварии, тогда требования перенаправят настоящему виновнику затопления.

В случае, если суд закончился победой истца, но ответчик всё равно не выплачивает компенсацию, можно обратиться к судебным приставам. Они начнут исполнительное производство, и должник будет вынужден возместить ущерб.

Что делать, если затопил соседей в 2023 году

В первую очередь, необходимо найти источник протечки и попытаться устранить ее своими силами. Если это невозможно, следует вызвать аварийную службу. Также стоит как можно быстрее убрать с пола лишнюю воду, чтобы минимизировать ущерб.

Виновнику аварии желательно присутствовать при оформлении акта о заливе. Так он сможет проконтролировать, что в документе не указан ущерб, которого не было. В случае несогласия с оценкой причиненного вреда необходимо сделать пометку об этом в акте.

Кроме того, имеет смысл договориться с пострадавшим соседом во внесудебном порядке. Так сумма компенсации может оказаться значительно меньше, при этом не придется тратиться на юриста.

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