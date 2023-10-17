Куда жаловаться на невывоз мусора в 2023 году — инструкция для жильцов

Жильцы многоквартирных и частных домов имеют право на своевременный вывоз мусора с дворов и придомовых участков. Если отходы накапливаются, это грозит не только неприятным запахом, но и распространением вредителей, а также различных болезней. «Известия» узнали, в какие инстанции следует жаловаться на невывоз мусора.

Закон о вывозе мусора в 2023 году

Вывоз мусора регулируется несколькими правовыми актами: федеральным законом «Об отходах производства и потребления», нормами СанПиНа, и постановлениями правительства России.

График вывоза отходов муниципальные власти устанавливают самостоятельно, поэтому он может отличаться в зависимости от региона. Однако есть общие требования к регулярности опустошения мусорных контейнеров.

Так, летом и при среднесуточной температуре выше +5 градусов отходы должны вывозиться раз в день. Зимой и при среднесуточной температуре менее +5 градусов — раз в три дня. В теплое время года отклонение от этого графика не должно превышать 24 часов, а в холодное — 48 часов.

Существуют также требования к площадкам, на которых стоят мусорные контейнеры. Они должны стоять на водонепроницаемом покрытии с уклоном, чтобы вода не скапливалась под контейнерами. Вокруг мусорной площадки обязательно наличие ограждения. Расстояние между домами и контейнерами не может быть менее 20 м и более 100 м, но в некоторых случаях допускается уменьшение этой дистанции на 25%. При этом контейнеров должно быть достаточно для всех жильцов, чтобы отходы не скапливались. Их также нужно регулярно мыть и дезинфицировать на отдельных площадках.

На несоблюдение этих требований можно подать жалобу в управляющую компанию, городскую администрацию, жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру.

Жалоба на вывоз мусора в 2023 году — образец

Подать жалобу на несвоевременный вывоз мусора можно как в бумажной, так и в электронной форме. Она составляется в свободной форме. В документе следует указать адрес дома, расположение контейнеров и дату, с которой перестали вывозить отходы. Стоит сообщить и о последствиях пренебрежения коммунальными службами их обязанностей: плохом запахе, загрязнении территории, грызунах и тараканах, бездомных животных и т.д. Нужно также добавить, что данная ситуация создает угрозу жизни и здоровью людей.

При желании можно сослаться на соответствующие нормативные акты, однако это не обязательно, так как официальную жалобу рассмотрят и без упоминания закона. К обращению желательно прикрепить фото и видео нарушения, лучше всего, если они сделаны при свидетелях. Бумажную жалобу следует составить в двух экземплярах — один направить в нужную инстанцию, другой оставить у себя.

Куда жаловаться на вывоз мусора в 2023 году

Вывоз мусора обеспечивает региональный оператор. Он заключает договор с управляющей компанией, городской администрацией или владельцем частного дома на оказание соответствующих услуг. Поэтому в первую очередь стоит обратиться именно к нему. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные жалобы.

Если это не помогло, можно задействовать управляющую компанию. Она свяжется с оператором и потребует устранить нарушения. Схожим образом действует и городская администрация.

Жилищные инспекции есть не во всех регионах, но при наличии такой инстанции можно обратиться и туда. После получения жалобы по указанному адресу будет отправлен инспектор. Он проведет опрос жильцов, зафиксирует нарушения, а затем установит для оператора и управляющей компании сроки их устранения. В некоторых случаях ответственные за несвоевременный вывоз мусора могут быть оштрафованы на 10–20 тыс. рублей.

Еще одна инстанция, поддержкой которой можно заручиться, это Роспотребнадзор. Направить жалобу можно по телефону, на сайте ведомства или в одном из его отделений. После этого будет инициирована проверка, и если нарушения подтвердятся, оператор и управляющая компания понесут наказание.

В случае, если ни одно обращение не принесло нужных результатов, следует пожаловаться в прокуратуру. К обращению понадобится приложить копии жалоб, направленных в другие инстанции, с отметкой о получении. Это послужит доказательством того, что жильцы пытались решить вопрос другим путем. Если в ходе проверки прокуратуры будут выявлены нарушения, управляющей компании и оператору грозит административная ответственность.

Жильцы могут организовать вывоз мусора самостоятельно, однако при этом они не освобождаются от оплаты работы регионального оператора. Отказаться от этих трат нельзя, но можно получить перерасчет, если оператор недобросовестно выполняет свои обязанности.

Ранее «Известия» рассказали, как подать заявление в полицию и в каких случаях нужно обращаться к правоохранителям.