Чистые труды: выкидывать в канализацию бытовые отходы могут запретить законом

Россиянам могут законодательно запретить выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию, а к нарушителям применять санкции . С такой инициативой в Минстрой намерен обратиться Российский экологический оператор. Именно этому ведомству РЭО предложит проработать вопрос ответственности за засоры. В организации подчеркнули: специалисты всё чаще сталкиваются с бытовым мусором в очистных сооружениях канализации, кроме того, засоряют ее и жители многоквартирных домов . Проблема действительно существует, признают эксперты. Однако на первых этапах, считают они, ее лучше решать путем информирования граждан о правильной эксплуатации жилища.

Очистить сооружения

Всё чаще канализация в жилых домах забивается тем мусором, который не предназначен для нее, — это ватные палочки, средства гигиены, втулки, пищевые отходы и многое другое. Об этом сказано в письме РЭО (формирует в России систему обращения с твердыми коммунальными отходами) в Минстрой. «Известия» ознакомились с документом. В компании добавили, что собрать на практике сведения о засорах канализации мусором несложно — их аккумулируют диспетчерские службы водоканалов .

Например, в Липецке с начала 2022 года устранили более 8 тыс. засоров на сетях водоотведения, а из коллекторов и колодцев извлекли более 100 т мусора, который горожане выбросили в унитаз . В Перми причинами засоров также становятся разные отходы — от бытовых до крупногабаритных . Ежегодно диспетчерские службы города получают более 5 тыс. обращений о забившейся канализации. В Тюмени за 2022 год на очистные сооружения канализации по коллекторам приплыло более 1 тыс. т мусора . «Подобная картина складывается во всех регионах страны», — подчеркнул оператор в письме.

Чистые труды Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

— Отходы, которые попали в канализацию, собираются в крупные кучи и перекрывают путь сточным водам, поэтому происходит закупорка трубопровода . Это приводит к дополнительным издержкам, — объяснил «Известиям» генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Оператор предлагает Минстрою разработать меры по предотвращению сброса отходов в систему коммунального хозяйства. А также предусмотреть ответственность за последствия таких действий .

РЭО работает над механизмом, который позволяет сократить образование отходов плюс развивает инфраструктуру утилизации и вовлечения вторсырья в оборот . Речь идет о расширенной ответственности производителей. Плюс компания занимается инвестициями в инфраструктуру. Поэтому, для того чтобы отходы попадали на предприятия по утилизации, их важно выбрасывать в контейнеры для вторсырья (для пищевых и не пищевых) или смешанных отходов, а не в канализацию, объясняет РЭО в письме.

Чистые труды Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

«Известия» направили запрос в Минстрой.

Сложный подход

Люди не знают, как правильно эксплуатировать дом, уже не говоря о канализации и ее засорах, такая проблема действительно существует, подтвердила «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. В этой ситуации было бы рационально составлять инструкцию по правильному использованию объекта , уверена она. Например, ее можно будет подписывать и тогда уже устанавливать гражданскую ответственность за нарушение тех пунктов, исполнение которых можно контролировать .

— В такой бумаге можно будет пояснить жильцам, как и почему следует пользоваться канализацией. То есть речь идет об информировании людей, — заметила эксперт. — Тем более пока неясно, как можно администрировать и контролировать исполнение такой нормы, а от этого зависит, как применять ответственность за ее нарушение. Ведь это следует делать не в целом к дому, а к отдельному нарушителю .

Проблема есть, однако в большинстве случаев ее причина не в намеренных действиях граждан, а в отсутствии у них элементарных представлений о надлежащих правилах пользования канализацией , уверен глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.

Чистые труды Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Поэтому главным инструментом должно выступать широкое информирование, в том числе в общеобразовательных учреждениях, о том, как следует обращаться с отходами и сопутствующих рисках, — сказал «Известиям» эксперт. — Законодательный запрет и установление санкций может быть эффективными лишь отчасти: в многоквартирных домах не всегда однозначно можно установить конкретного виновника засора канализации .

Также проблему с засорами вполне можно использовать как обоснование для повышения тарифов , добавил Олег Павлов.

Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ считает, что засоры — проблема управляющих компаний и водоканалов. Если УК не может справиться силами своих сантехников, то она платит за прочистку специализированной организации и вправе требовать возмещения расходов с собственника помещения , где был создан засор, — если его удается выявить. При этом неясно, как администрировать законодательный запрет на выброс мусора в канализации. На одном стояке в доме находится несколько квартир, поэтому однозначно определить виновника невозможно , подчеркнул он.

Дойти до крайних

Засор в канализации может обернуться серьезными последствиями и штрафами для управляющих компаний. Например, из-за бытовых отходов в доме может затопить подвал или жильцов квартир. Но тогда придется в суде доказывать, кто конкретно виноват и понесет ответственность.

Судебной практике уже известны такие случаи. Как правило, до конкретных людей, которые живут в многоквартирном доме, дело не доходит. Например, в 2020 году, согласно материалам арбитражного суда, управляющая организация «Управление жилищного хозяйства» из Одинцова столкнулась со штрафом от городских властей в 250 тыс. рублей за нарушение лицензионных требований. Дело в том, что четыре квартиры дома, за который отвечала УО, затопило. Жильцы выбросили тряпку в канализацию, поэтому в стояке между этажами возник засор.

Власти сочли, что управленцы не исполняют свои обязанности по обслуживанию дома. Ведь они должны минимум раз в три месяца делать профилактическую чистку сетей водоотведения. Управляющая организация отстояла свою позицию, несколько инстанций в суде подтвердили ее невиновность: сам факт залива нельзя признать нарушением лицензионных требований. А городские власти не представили доказательств, что засоры происходят систематически, причиной аварии признали извлеченную из канализацию тряпку. В этом случае следовало отдельно доказывать вину конкретного собственника, а значит, представлять доказательства.