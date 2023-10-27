ЦАХАЛ сообщила о ночном рейде в южной части сектора Газа

Ночью военнослужащие 13-й флотилии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провели рейд на юге сектора Газа, говорится в Telegram-канале израильской армии в пятницу, 27 октября.

Израильские силы вышли в сектор Газа с моря.

«В ходе операции солдаты нанесли удар по военной инфраструктуре ХАМАС и действовали на территории, используемой военно-морскими силами движения. В мероприятиях приняли участие корабли и самолеты ВМС Израиля», — уточнили в ЦАХАЛ.

По завершении рейда израильские военные покинули территорию сектора Газа.

Ранее в пятницу сухопутные подразделения ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников также провели рейд в центральной части сектора Газа. В этот же день ЦАХАЛ атаковала военные цели палестинского движения ХАМАС в районе Саджая и по всему сектору.

Накануне ЦАХАЛ провела танковый рейд на севере сектора Газа. В рамках операции были нанесены удары по боевикам ХАМАС, инфраструктуре палестинского движения и пусковым установкам противотанковых ракет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.