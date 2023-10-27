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Воспитанники суворовских военных училищ посетили космодром Плесецк

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Десятки воспитанников суворовских военных училищ посетили космодром Плесецк, где увидели запуск ракеты-носителя «Союз 2-1б» со спутниками Министерства обороны сообщил 27 октября корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин.

Суворовцы возложили цветы к Вечному огню, посетили музей Плесецка, а также посетили стартовые площадки космодрома.

Будущим военным рассказали об истории строительства города Плесецк и создания первого государственного испытательного космодрома Минообороны РФ.

Суворовцы ознакомились с макетами ракетных комплексов для старта ракет «Союз», «Ангара» и «Сармат». Кроме того, экскурсантов ознакомили с работой пульта управления космодромом и рассказали, как осуществляется запуск ракет. Ребята также увидели ракету «Союз-2.1б», которую специалисты готовили к старту.

«Поездка мне очень сильно понравилась, удивительные эмоции. Скорее всего, я свяжу свою жизнь с РВСН», — рассказал корреспонденту курсант Тверского суворовского училища Мирослав Батарчук.

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«Она — особая гордость инженеров, все комплектующие производятся у нас в стране. Как они говорят, разобрать и собрать ракету можно с закрытыми глазами. Через несколько часов ракета отправится в космос», — рассказал Сафиуллин о ракете «Союз 2-1б».

Кадры запуска ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк ранее в этот день показало Минобороны. Пуск был совершен боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил РФ и стал четвертым за год с космодрома Плесецк с космическими аппаратами военного назначения.

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