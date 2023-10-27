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Начальник армейской авиации ВКС РФ рассказал об особенностях новой ракеты ЛМУР

Генерал-майор Романов: ракета ЛМУР позволяет поражать цели без входа в зону ПВО
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Новейшая легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР, «Изделие 305») позволяет вертолетам поражать цели противника без входа в зону работы его противовоздушной обороны. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщил начальник армейской авиации ВКС генерал-майор Игорь Романов в интервью газете «Красная звезда».

Он отметил, что Воздушно-космические силы (ВКС) не первый год получают модернизированные боевые вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ. В данных машинах реализованы возможности, необходимые для ведения боевых действий в современных конфликтах, в том числе применение новых типов вооружения.

«Боевое применение новых образцов вооружения — легкой многоцелевой управляемой ракеты, ПТУР «Хризантема», ракеты «Верба» — с учетом их характеристик обеспечивает поражение целей без входа в зону поражения средств ПВО противника», — подчеркнул Романов.

По его словам, летчики уже высоко оценили возросшие боевые возможности модернизированных вертолетов.

Кроме того, в рамках интервью Рогов сообщил, что ВКС РФ в текущем году получили и продолжают получать новые вертолеты, в том числе самые тяжелые серийные машины в мире — модернизированные Ми-26Т2В.

ЛМУР — это тяжелая противотанковая ракета с уникальными характеристиками: дальность ее действия составляет до 15 км, а масса боевой части — 25 кг. Кроме того, она может использоваться не только как противотанковое средство, но и как универсальная высокоточная ракета для поражения любых целей и объектов.

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