Собянин сообщил, что Москва предоставит площадку ВДНХ для проведения выставки «Россия»

Москва готова к проведению международной выставки-форума «Россия», которая пройдет на ВДНХ с ноября по апрель. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Трудно представить более подходящее место для такого мероприятия, чем ВДНХ: исторически ее выставочное пространство связано с главными достижениями нашей страны», — отметил градоначальник.

Всего в проведении выставки-форума будет задействовано 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тыс. кв. м. При этом для мультимедийных экспозиций и подсветки павильонов выделены дополнительные мощности электроэнергии.

«Чтобы гостям было удобнее осматривать экспозиции и передвигаться по обширной территории, ввели дополнительный бесплатный транспорт», — добавил Собянин.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин планирует посетить международную выставку-форум «Россия», однако не в день ее открытия. Мероприятие действительно стоит того, чтоб его посмотреть, в него был вложен гигантский труд, отметил Песков.

1 октября корреспондент «Известий» Виктория Жильцова показала, как к выставке-форуму готовят павильон «Атом» на ВДНХ. Например, при посещении самого нижнего из трех этажей здания можно будет погрузиться в историю создания первой советской атомной бомбы.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ. В ходе мероприятия будут продемонстрированы важнейшие достижения страны, участниками выставки-форума станут все 89 субъектов РФ, федеральные министерства и ведомства, а также общественные организации.

В ходе выставки запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. В «Дни регионов» каждый российский субъект представит свои главные достижения, а также продемонстрирует выступления творческих коллективов и региональные гастрономические особенности.

Указ об учреждении выставки был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 29 марта 2023 года.