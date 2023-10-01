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Павильон «Атом» на ВДНХ готовят к открытию на выставке-форуме «Россия»

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Фото: РЕН ТВ
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В Москве на ВДНХ готовятся к открытию международной выставки, посвященной истории и достижениям России. Кроме того, это будет не только экскурс в прошлое, но и демонстрация перспектив государства. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова в воскресенье, 1 октября, узнала подробнее о площадке.

Павильон «Атом» на ВДНХ уходит на три этажа под землю, при посещении самого нижнего можно погрузиться в историю создания первой советской атомной бомбы.

«Мы не знали конструкцию, у нас не было начинки, урана, вообще в стране. Первый уран добывали практически вручную. Люди в Средней Азии собирали в рюкзаки и возили на ишаках», — объяснил советник генерального директора «Росатома» по информационным проектам Андрей Черемисинов.

Основное путешествие начинается с кабинета генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина. Здесь, в его кабинете, на экране можно увидеть кадры бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, после которой СССР бросил все свои силы на достижение ядерного паритета.

Кроме того, само музейное пространство будет интерактивным. Передвигаясь из комнаты в комнату, посетитель сможет узнать о работе разведчиков и побывать в бункере на испытаниях ядерного оружия.

«Тут есть щель, куда можно будет заглянуть, и там будет «взрыв», — продемонстрировал Черемисинов, рассказывая подробнее про водородную «царь-бомбу».

На других этажах музея (их всего семь) расскажут продолжение первой части выставки. Помимо истории также представят достижения современного технического развития страны.

Не менее удивляет само здание с парящей крышей площадью 25 тыс. кв. м.

На данный момент работа кипит, ведь до открытия площадки остается всего месяц — открытие 4 ноября. Выставка будет действовать на протяжении полугода, вход в «Атом» будет бесплатным.

Помимо этого, в честь очередной годовщины запуска первого искусственного спутника Земли с 4 по 10 октября на ВДНХ пройдет познавательная программа в рамках Всемирной недели космоса.

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