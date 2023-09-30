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В Москве рассказали о программе Всемирной недели космоса на ВДНХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В честь очередной годовщины запуска первого искусственного спутника Земли с 4 по 10 октября на ВДНХ пройдет познавательная программа в рамках Всемирной недели космоса. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Первый в мире искусственный спутник Земли был запущен 4 октября 1957 года в СССР. Мероприятия пройдут в центре «Космонавтика и авиация» на московской ВДНХ.

«В этом году отмечается 66 лет с момента отправки на орбиту первого в истории искусственного спутника. Участникам экскурсий и лекций на ВДНХ расскажут, что последовало за запуском, кто и как развивал космическую отрасль нашей страны. Посетители увидят настоящий лунный грунт, а еще смогут посмотреть фильм о путешествии на Марс под аккомпанемент терменвокса», — сообщила Наталья Сергунина.

4 октября в 18:30 и 19:30 пройдут тематические экскурсии «Спутники. Земля из космоса». 5 октября в 19:00 состоится лекция о секретных космических станциях СССР. В пятницу, 6 октября, пройдут лекции «Владимир Мясищев. Инженер высокого полета» и «Орбиты, или как устроены дороги в космосе».

В тот же день в 19:30 состоится показ фильма «Путешествие на Марс», снятого в 1918 году. Сеанс сопроводит живое исполнение на терменвоксе.

7 октября в 14:00 будет прочитана лекция о внештатных ситуациях на борту космического аппарата. В 17:00 и 18:00 пройдут тематические экскурсии «До Луны и обратно», посвященные истории изучения и освоения естественного спутника Земли. В 19:00 прочтут лекцию про советские лунные автоматические межпланетные станции.

8 октября в 16:00 состоится лекция «Сергей Королев: через небо к звездам». В 18:00 посетителям центра расскажут, что такое космический компьютер и почему он не подходит для домашнего использования.

В последний день мероприятий, 10 октября, состоятся лекции об истории отряда космонавтов СССР и об астрономических наблюдениях на территории ВДНХ.

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