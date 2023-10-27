Клевая история: щука исполняет желания, Пересильд — императрица

Сказка про Емелю получила полнометражную экранизацию — «По щучьему велению», Юлия Пересильд стала Елизаветой I в «Императрицах», Николай Дроздов рассказал о снежных барсах, а российских зрителей напугали «Лукавым» и «Домом-ловушкой». «Известия» рассказывают, на какие фильмы стоит сходить в конце недели.

«По щучьему велению»

6+

Режиссер: Александр Войтинский. В ролях: Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров, Агриппина Стеклова, Сергей Бурунов, Тимофей Меренков, Валерия Рустамова

Экранизации сказок и мультфильмов обещают стать новым трендом отечественного кино: на подходе «Летучий корабль» и «Бременские музыканты», до этого были «Последние богатыри» в аналогичной тематике, а теперь индустрия дошла до Емели и его судьбоносной встречи с волшебной щукой. Режиссером проекта стал Александр Войтинский («Призрак», «Черная молния», «Елки»), главные роли исполнили Никита Кологривый и Мила Ершова.

Часть сюжета фильма основана на одноименной русской народной сказке, и начало картины соответствует первоисточнику: ленивый Емеля отправляется на зимнюю рыбалку и ему попадается волшебная щука. Дальше создатели ленты вносят изменения: чудо-рыба обещает исполнить только три желания, хотя в первоначальной истории ограничений не было. Из оригинальных прихотей Емели осталась только просьба сделать печку внедорожником. Щука неожиданно оборачивается прекрасной девушкой Василисой, а в фильме-сказке появляется Кощей Бессмертный, и в этой ленте он не злодей. Поэтому на полноценный пересказ оригинальной сказки рассчитывать не стоит.

Первые два желания Емеля тратит впустую, а третье решает приберечь. В планах юноши добиться руки царской дочери Анфисы, которая больше заинтересована в заморских ухажерах. Чтобы избавиться от настойчивого Емели, она дает ему непростые задания: добыть скатерть-самобранку, баян-самоигран и даже отправиться в царство Кощея. Зрители наблюдают за похождениями Емели и видят его преображение из ленивого мальчишки в настоящего героя.

«Императрицы»

12+

Режиссер: Андрей Кравчук. В ролях: Юлия Пересильд, Ксения Утехина, Анна Уколова, Ольга Лерман, Иван Колесников, Игорь Гордин, Евгений Шварц, Павел Ворожцов, Виталий Коваленко, Юрий Ицков

На экраны выходит новый исторический фильм Андрея Кравчука, на этот раз он обратился к эпохе дворцовых переворотов. «Императрицы» — сиквел полудокументального фильма «Петр I: Последний царь и первый император». Как следует из названия, в центре внимания оказались российские императрицы, а именно: Елизавета I, которую сыграла звезда «Вызова» Юлия Пересильд, Екатерина I (Ксения Утехина) и Анна Иоанновна (Анна Уколова).

Как и в предыдущем фильме, в «Императрицах» есть вставки и комментарии, зачитывает их Константин Хабенский. Как правило, это исторические справки, которые помогают разобраться в происходящем на экране — не всегда удается проследить развитие политических интриг. Но в этот раз игровых сцен стало значительно больше.

События фильма происходят после смерти Петра I. Центральным персонажем становится Елизавета Петровна, и все ключевые события этой эпохи зрители видят с ее позиции.

«Отпуск в октябре»

16+

Режиссер: Роман Михайлов. В ролях: Мария Мацель, Геннадий Блинов, Анна Завтур, Евгений Ткачук, Юлия Марченко, Кирилл Полухин, Федор Лавров, Виталий Коваленко, Варвара Павлова, Екатерина Старателева

Роман Михайлов претендует стать одним из главных инди-режиссеров России: за последние два года он выпустил уже четыре фильма (если считать «Отпуск в октябре») и уже в следующем году выйдет пятый — «Поедем с тобой в Макао». «Отпуск в октябре» позиционируется как драма, но в релизе есть элементы мистики и фэнтези, что во многом напоминает тон его предыдущего фильма «Снег, сестра и росомаха».

Картина рассказывает о начинающих подругах-актрисах Свете и Лене. Вместе они пытаются стать известными, но берут их только в неважные криминальные сериалы. Неожиданно паре поступает предложение сняться в громком болливудском фильме. Сначала работы пройдут где-то под Петрозаводском, а потом Свете и Лене обещают поездку в Индию. Здесь девушки сталкиваются с необъяснимым: актеры постоянно пропадают, на съемочной площадке творится полный хаос, разобраться в происходящем трудно, у героинь возникает ощущение, что они оказались во сне.

Название фильма выбрали не просто так: работа над картиной шла в Петрозаводске, где создавался «Отпуск в сентябре» Виталия Мельникова. Так что отсылка вполне очевидна.

«Лукавый»

18+

Режиссер: Уильям Брент Белл. В ролях: Ральф Айнесон, Таппенс Мидлтон, Мэтт Стокоу, Алекса Гудолл, Розалинд Марч, Энтон Саундерс, Эви Темплтон, Дэвид Лэнгхэм, Джейн Вуд, Роберт Гудман

«Лукавый» — языческий хоррор от Уильяма Брента Белла. Режиссер уже снял несколько известных ужасов: «Кукла», «Одержимая», «Дитя тьмы: Первая жертва». Главные роли исполнили Ральф Айнесон (играл темного колдуна Амикуса Кэрроу в «Гарри Поттере»), Таппенс Мидлтон («Игра в имитацию», «Черное зеркало») и Мэтт Стокоу («Отбросы», «Восьмое чувство»). Оригинальное название фильма — Lord of Misrule. В Англии так называли выбранного монарха на Празднике дураков, который сопровождался бурными гуляньями и пьянством. В «Лукавом» этот образ трансформировали, привязав к жуткому языческому празднику.

Ребекка и Генри — семейная пара. Утомившись от шумного мегаполиса, они переезжают в небольшой английский провинциальный городок. Ребекка устраивается работать в местную церковь, а жители планируют отметить языческий праздник. Неожиданно на фестивале пропадает дочь Ребекки и Генри. Горожане и полиция отправляются на поиски, но без особого энтузиазма. Ребекка начинает подозревать, что за исчезновением стоит секта, поклоняющаяся некоему Лукавому.

«Дом-ловушка»

18+

Режиссер: Фил Барантини. В ролях: Чанил Кулар, Нитин Чандра Ганатра, Лорин Аджуфо, Фрэнсис Томелти, Нила Аалия, Джей Джонсон, Робби О’Нилл, Гэвин Санктис, Олли Тиг, Бен Энрайт

«Дом-ловушка» — триллер Фила Барантини о пагубном влиянии соцсетей, СМИ и доведенной до абсурда культуре отмены. Ранее режиссер выпустил полицейский триллер «Ночные вызовы» и приложил руку к гастрономической «Точке кипения». Главную роль в «Доме-ловушке» исполнила звезда «Сексуального просвещения» Чанил Кулар. В оригинале фильм называется Accused, что в переводе означает «Обвиненный». И этот вариант точнее передает суть релиза.

Молодой человек арабского происхождения Гарри решает на время переехать к родителям в пригород. Уже после отправки с вокзала выясняется, что на платформе прогремел взрыв, жертвами которого стали десятки людей. Добравшись до дома, он остается один, и в новостях показывают первые кадры подозреваемого. Потенциальный виновник — почти полная копия Гарри. Бывшая одноклассница героя сразу же подмечает сходство в Сети, и разъяренные пользователи требуют назвать имя парня. Толпа быстро вычисляет местоположение Гарри и собирается устроить самосуд до каких-либо официальных заявлений. Молодой человек оказывается в ловушке.

«Хозяин Алтайских гор»

6+

Режиссеры: Вадим Витовцев, Илья Цыганов. В ролях: Николай Дроздов, Константин Хабенский

26 октября отмечался Международный день снежного барса, в честь этого события в ограниченном прокате вышел документальный фильм об ирбисах — «Хозяин Алтайских гор». Лента рассказывает о жизни семьи барсов и детеныша по имени Турал, что в переводе с алтайского языка означает «бессмертный». Он оказался единственным выжившим в потомстве. Цель картины — привлечь внимание к снежным барсам, которые находятся на грани вымирания.

В фильме представлены панорамные и живописные кадры Алтайских гор, а также видеозаписи со скрытых камер-ловушек. Фильм озвучили ученый-зоолог, телеведущий Николай Николаевич Дроздов, которого российские зрители знают по телепередаче «В мире животных», а также актер Константин Хабенский.

В широкий прокат «Хозяин Алтайских гор» пока не вышел, но специальные показы состоятся в Республике Алтай, в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других городах России.