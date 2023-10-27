Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о необходимости США и КНР работать вместе над решением глобальных проблем
Общество
СКР возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности журналистов МИЦ «Известия»
Мир
ХАМАС заявило об отражении израильского наземного вторжения на востоке Аль-Бурейджа
Мир
Пентагон заявил о намерении США выпускать новый тип ядерной бомбы
Происшествия
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Мир
В НАТО указали на преждевременность вступления Украины в альянс
Мир
ХАМАС заявило об атаке Газы Израилем «с суши, моря и воздуха»
Мир
В Красном Полумесяце сообщили о полной изоляции сектора Газа от внешнего мира
Мир
Армия обороны Израиля объявила о «расширении действия наземных сил»
Мир
СМИ сообщили об отказе ХАМАС от прекращения огня в обмен на заложников
Мир
CNN сообщил о танковых обстрелах у границы Израиля и сектора Газа
Общество
В Москве состоялась традиционная конференция «Медиабизнес»
Мир
В Виннице школы перевели на онлайн-обучение из-за вспышки гепатита А

Продажи иномарок с пробегом в РФ выросли за год на 14,9%

«Авито Авто»: продажи иномарок с пробегом в РФ выросли за год на 14,9%
0
Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В июле–сентябре 2023 года продажи автомобилей иностранных брендов выросли на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля продаж иномарок составила 71,6%. Самыми продаваемыми моделями стали Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry и Volkswagen Polo. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Авто», которыми эксперты сервиса поделились с «Известиями» 27 октября.

Отмечается, что по итогам III квартала 2023 года средняя цена автомобилей с пробегом иностранных брендов в России выросла на 8,9% в сравнении со II кварталом 2023 года, составив 871 тыс. рублей.

В июле–сентябре 2023 года рейтинг самых востребованных иностранных брендов авто с пробегом возглавила Toyota. На долю бренда пришлось 9,8% от общих продаж на рынке иномарок с пробегом, средняя цена составила 1 200 000 рублей. Топ-5 самых продаваемых брендов среди иномарок остался неизменным за весь год. В рейтинг вошли (в порядке убывания доли продаж): Kia (8,7%; 1 365 000 рублей), Hyundai (8,4%; 1 100 000 рублей), Volkswagen (6,5%; 900 000 рублей) и Nissan (6%; 798 000 рублей).

Если говорить о самых популярных моделях иномарок с пробегом в III квартале 2023 года, то топ-5 остался неизменен. Лидер рейтинга Ford Focus, на долю которого пришлось 2,8% от общих продаж на рынке иномарок с пробегом, а средняя цена составила 535 000 рублей.

Второе место занимает Hyundai Solaris с долей продаж 2,3% и средней ценой 920 000 рублей. На третьем месте Kia Rio (2,1%; 920 000 рублей), на четвертом — Toyota Camry (1,7%; 2 061 000 рублей), на пятом — Volkswagen Polo (1,6%; 875 000 рублей).

Также в топ-10 самых продаваемых моделей иномарок с пробегом вошли (в порядке убывания доли продаж): Chevrolet Niva, Renault Logan, Skoda Octavia, Volkswagen Passat и Kia Sportage.

Пошло на лад: названа самая прибыльная модель отечественного автопрома
С начала года на покупку новых машин россияне потратили 1,9 трлн рублей

17 октября в пресс-службе аналитического агентства «Автостат» сообщили, что до конца этого года в России появится ряд автомобильных новинок от производителей из разных стран. Так, в октябре запланирован старт продаж китайского седана Livan S6 Pro, российского пикапа Sollers ST6, китайских кроссовера Haima 8S и компакт-вэна Haima 7X.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023