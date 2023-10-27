Названы самые необычные посылки россиян из других стран

Самыми необычными посылками россиян из-за рубежа в первом полугодии 2023 года стали волосы для наращивания, 10 кг исписанных тетрадей, копченые куриные лапки и мини-бар. Это следует из данных аналитического центра «СДЭК», которыми они поделились с «Известиями» 27 октября.

Отмечается, что число международных отправлений россиян растет ежегодно — только в первом полугодии 2023 года количество посылок физических лиц составило более 10,5 млн штук.

Чаще всего необычные посылки, по данным аналитиков, приезжают россиянам из Турции. Среди самых необычных они назвали: образцы панировочных сухарей и несколько мешков хлебной крошки в Россию, волосы для наращивания, пластиковые палочки — зажимы и 10 кг исписанных тетрадей и дневников.

«Среди необычных отправлений была история с кепкой. Молодой человек принес на отправку брендовую кепку в красивой коробке в форме сердца, наполненную лепестками роз. Это был его подарок для возлюбленной из России», — рассказала директор по развитию CDEK Turkey Карина Видягина.

Еще одна история произошла, по ее словам, с поилкой для кота, отправленной из Турции.

«Хозяйка котика Моти не видела своего питомца уже несколько месяцев, так как переехала в Стамбул и была вынуждена оставить кота с братом в России. Девушка отправила автоматическую поилку своему любимцу в Россию, а в коробку положила трогательную записку на имя кота», — сообщила Видягина.

В топ-3 нестандартных посылок из Китая вошли куриные копченые крылышки и лапки, упаковка зубной пасты, а также руль для «Мерседеса». А из Израиля — ствол оливкового дерева, телескопы и велосипеды.

«Как-то раз мы перевозили из Израиля в Россию мини-бар. Отправитель не знал особенностей перевозки холодильных устройств и не слил заранее воду. К счастью, наши специалисты сразу поняли, что устройство протекает, и оперативно прочистили его, избежав таким образом возникновения луж на складе и в дороге», — добавил директор CDEK Israel Дмитрий Голдин.

21 августа менеджер по обучению сотрудников в СДЭК Светлана Ржавитина рассказала «Известиям», доставка каких грузов запрещена законодательством РФ или ограничена к перевозке тем или иным видом транспорта. В первую очередь, по ее словам, это взрывчатые вещества и пиротехника.