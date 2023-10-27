28 октября — День бабушек и дедушек: история и традиции праздника

В России 28 октября отмечают семейный праздник — День бабушек и дедушек. Это день, когда внуки навещают и поздравляют своих любимых пожилых родственников, благодарят их за заботу и теплоту. В 2023 году торжество отметят в субботу, и у россиян есть возможность отметить праздник вместе с бабушками, дедушками и всей семьей. «Известия» рассказывают, как появилась знаменательная дата и как ее справляют.

День бабушек и дедушек в 2023 году — когда, число

Праздник, посвященный родителям родителей, отмечают более 30 государств мира. В России он приходится на конец октября, поскольку наши предки примерно в это время отмечали торжество с похожим значением — Осенние Деды. У славян в этот день было принято чествовать хранителей рода и почитать умерших родственников.

Кроме того, существуют отдельные праздники — День бабушек 26 мая и День дедушек 22 января. У других стран также есть собственные национальные даты. А 1 октября в мире отмечали Международный день пожилых людей, когда люди из разных уголков планеты объединяются вокруг заботы о старшем поколении.

День бабушек и дедушек в 2023 году — история

За трогательным праздником также стоит красивая история — в 2009 году Цветочное бюро Голландии напомнило гражданам о старой семейной традиции. Раз в году в определенную дату внуки должны дарить бабушкам и дедушкам кашпо с живыми цветами, чьи ростки и корни символизируют связь между поколениями.

Первоначально идею подхватили представители цветочного бизнеса, но также инициатива нашла отклик и у простого населения. Добрую традицию вскоре подхватили во многих европейских странах, а затем и на других континентах.

В России праздник выглядит несколько иначе — «цветочная» традиция не прижилась, зато у знаменательной даты появились свои национальные особенности.

День бабушек и дедушек в 2023 году — традиции

У россиян принято отмечать семейные праздники застольем, на которое приглашают всех членов семьи. Если нет возможности увидеться лично, внуки шлют бабушкам и дедушкам посылки и письма, звонят и говорят теплые слова.

К празднику приурочены благотворительные акции. Для представителей старшего поколения организуют концерты, вечера с чаепитием, экскурсии и городские праздники. Благотворительные фонды собирают подарки для одиноких старичков и улучшают условия жизни в домах престарелых.

День бабушек и дедушек в 2023 году — как поздравить

Как и в Голландии, в качестве одного из распространенных подарков у россиян выступают комнатные цветы, которые дарят бабушкам и дедушкам. Помимо символичного значения, преимуществом такого подарка является забота о здоровье старшего поколения и украшение дома.

Часто пожилым родственникам дарят вещи, которые могут облегчить их быт или скрасить им вечера — новую посуду, теплый плед, хорошую лампу или интересную книгу. Порадовать бабушку и дедушку можно путевкой в санаторий или билетами на концерт любимого артиста.

15 октября в России отметили День отца — еще один праздник семейных уз и преемственности поколений. «Известия» рассказали читателям об истории и традициях знаменательной даты.