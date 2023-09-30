1 октября — Международный день пожилых людей: когда старость — в радость

Ежегодно 1 октября в разных странах отмечается Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons). Праздник призван обратить внимание на проблемы людей cтаршего поколения и напомнить, что они, как никто другой, нуждаются в нашей заботе. Об истории торжества и отношении к старости у разных народов мира, читайте в материале «Известий».

Международный день пожилых людей – 2023: когда учрежден

Этот день празднуется уже больше 20 лет по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Дата праздника выбрана символично. Старость часто называют золотым временем, поэтому чествовать старшее поколение тоже решили в золотую пору — осенью.

Впервые идея о создании праздника зародилась в 1970-х годах в кругу исследователей, которые занимались изучением вопросов старения населения Земли. Первыми его начали отмечать скандинавы, а через какое-то время выделить специальный день для пенсионеров решили в США.

На международном уровне празднования проходят с 1991 года. В России День пожилых людей ежегодно отмечают с 1992 года после появления постановления Президиума Верховного Совета (ВС) «О проблемах пожилых людей». Помимо этого, в разных странах есть День бабушек и дедушек и День почитания старших, которые приходятся на конец лета – начало осени.

Международный день пожилых людей – 2023: суть праздника

Главная цель торжества — обратить внимание широкой общественности на трудности, с которыми сталкиваются сегодня люди пожилого возраста, чей неоценимый жизненный опыт служит важным вкладом в развитие современного общества.

Также праздник поднимает проблему демографического старения населения. Согласно статистике, в мире насчитывается почти 700 млн человек старше 60 лет. Только в России пожилых людей свыше 33 млн. Прогнозируется, что к 2050 году число людей старше 60 лет достигнет двух миллиардов, что составит более 20% мирового населения.

Всё это свидетельствует о том, что потребностям и проблемам пожилых людей необходимо придавать повышенное значение.

Международный день пожилых людей – 2023: тема этого года

Из года в год тема праздника меняется. В прошлые года она звучала как «Общество для людей всех возрастов», «Права пожилых людей», «Цифровое равенство для всех возрастов», «Жизнестойкость пожилых людей в меняющемся мире».

В 2023 году Международный день пожилых людей посвящен теме «Выполнение Всеобщей декларации прав человека для пожилых людей — Сквозь поколения».

В ходе специальных мероприятий, которые пройдут под эгидой ООН, рассмотрят вопросы, касающиеся положения пожилых людей и обеспечения их основных прав и свобод в разных странах мира.

Международный день пожилых людей – 2023: традиции

Хотя праздник появился относительно недавно, с ним уже связаны некоторые традиции. Так, 1 октября проходят праздничные мероприятия с концертами и конкурсами, пенсионерам вручают цветы и подарки. Дети и внуки в этот день по возможности навещают своих пожилых родственников, чтобы выразить им слова благодарности и любви.

Кроме этого, на государственном уровне проводятся различные конгрессы и конференции, призванные обратить внимание на проблемы пожилых.

В российских регионах в День пожилых людей стало традицией делать дополнительные выплаты к пенсии. Их размер различаются в зависимости от того, где проживает пенсионер. Выплаты производит Пенсионный фонд России.

Международный день пожилых людей – 2023: интересные факты

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит к пожилым людям граждан старше 60, ООН — старше 65. Причем в разные периоды понятие старости сильно отличалось. Это было связано с низкой продолжительностью жизни и изменением социального статуса. Так, например, «стариком» можно было стать после появления внуков или правнуков.

Отношение же к старости у многих народов было схоже. Римляне особо почитали старейшин за мудрость, считая это одним из важных качеств для человека. Понятия «старость» и «мудрость» зачастую отождествлялись. В Древней Греции геронтами (старцами) именовали самых уважаемых государственных деятелей, философов и жрецов.

На Руси стариков чтили как хранителей социального опыта, обеспечивающих его преем­ственность в поколениях. Грубость по отношению к ним была недопустима и порицалась обществом.

Ранее «Известия» писали, как День пожилых людей отметят в Татарстане.