Завершился первый тур президентских выборов в Аргентине

Участки для голосования закрылись на выборах президента Аргентины. Во второй тур выходят депутат-либертарианец Хавьер Милей и министр экономики Серхио Масса, передает телеканал «Известия». За Массу проголосовали 36,11% избирателей. Милея поддержали 30,35%. По данным Центральной избирательной комиссии, явка превысила 74%. Второй тур выборов должен пройти 19 ноября. Помимо главы государства граждане страны также выбирали 130 депутатов и 24 сенатора конгресса.

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