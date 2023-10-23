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Эксперт назвал самые дефицитные профессии на российском рынке

Эксперт Ветерков: на российском рынке не хватает продавцов, операторов и водителей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Заместитель генерального директора «Работы.ру», операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков 23 октября рассказал «Известиям», что в настоящее время 91% российских компаний чувствуют «кадровый голод».

«Половина из них сообщает о нехватке массового персонала, включая продавцов, операторов и водителей. 43% HR-специалистов отметили, что им не хватает представителей рабочих специальностей — токарей, сварщиков и других специалистов. Особенно остро нехватка персонала ощущается в сфере промышленности и агропрома, коэффициент напряженности (отношение количество резюме к вакансии) равен 2,3–2,4», — сказал он.

По словам эксперта, дефицит кадров приводит к нарастающей конкуренции за соискателей, особенно квалифицированных и опытных. По данным «Работы.ру», зарплатные предложения по рынку в целом в первом полугодии 2023-го выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Кроме того, для решения проблемы работодатели также привлекают студентов и соискателей старшего возраста. Особенно такое решение подходит для вакансий, где не требуются специальные навыки и умения. Кроме того, компании привлекают внештатных сотрудников, в том числе самозанятых, для выполнения разовых или временных работ, таким образом закрывая кадровый вопрос», — заключил Ветерков.

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Из октябрьского обзора Банка России «Мониторинг предприятий» следует, что в России еще больше вырос дефицит работников на предприятиях. Отмечается, что сегодня самая низкая обеспеченность кадрами с начала наблюдений в 2020 году. Больше всего не хватает работников на производстве и в сельском хозяйстве. Лидером «кадрового голодания» стали обрабатывающие производства, меньше всего им затронуты торговля и услуги.

19 октября сервис доставки еды Dostaевский со ссылкой на данные HeadHunter сообщил, что на российском рынке общепита возник дефицит кадров среди поваров и технологов. Уточняется, что с января текущего года российские работодатели разместили более 195 тыс. вакансий для поваров. Это на 47% больше, чем в 2022-м.

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