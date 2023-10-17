Серым-серо: Минтруд обнаружил 663 тыс. неформально работающих россиян

Минтруд выявил 663 тыс. россиян, которые заняты в теневом секторе экономики . Это следует из доклада ведомства (есть у «Известий»). С учетом трудности выяснения таких обстоятельств это довольно значительная цифра , полагают эксперты. Впрочем, в последние годы число работающих в тени снижается, в том числе благодаря режиму самозанятости . Для решения проблемы в Минтруде предлагают законодательно определить понятие теневой занятости и создать реестр работодателей, у которых обнаружены подобные факты .

Сколько россиян работают всерую

По данным мониторинга, за 2022 год выявлено 663 882 гражданина, находящихся в неформальных трудовых отношениях . Об этом говорится в докладе Минтруда, с которым ознакомились «Известия».

Для решения проблемы в министерстве планируют проанализировать варианты стимулирования компаний к снижению неформальных трудовых отношений по высокорисковым (в отношении возникновения теневой занятости) отраслям. Среди них — торговля, услуги, гостиничный и ресторанный бизнес, строительство, транспорт и сельское хозяйство , отмечается в докладе.

Кроме того, нужно законодательно определить понятия теневой и платформенной занятости, говорится в документе. А также создать и вести общедоступный реестр работодателей, у которых были обнаружены факты нелегальной занятости . Это поможет ускорить легализацию трудовых отношений в России, говорится в докладе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Теневая занятость означает, что факт установления трудовых отношений между работником и работодателем скрывается от официальных властей . Может использоваться, например, устная договоренность, а не трудовой договор. Платформенная занятость же предполагает исполнение разовых работ или услуг для разных заказчиков , пояснила заместитель гендиректора ЦСР, директор Центра регуляторной политики Екатерина Папченкова. Такие работники, как правило, имеют статус плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятые), и их нельзя отнести к неформально трудящимся.

Из-за отсутствия четких правил грань между легальной платформенной занятостью и теневой часто стирается , отметила Екатерина Папченкова. Первая получает всё большее распространение. По данным Росстата, за I квартал 2023 года почти 5 млн россиян были оформлены таким образом.

В то же время на рынке присутствует практика серого аутстаффинга — наем через посредников (в том числе через платформы). Такие схемы используются компаниями для обхода трудового законодательства . Выработка четких правил поспособствовала бы обелению рынка труда, согласна Екатерина Папченкова.

В сентябре СМИ сообщали, что Минтруд установит регионам KPI по легализации работающих всерую. За три года планируется обелить 30% нелегально работающих граждан . «Известия» направили запрос в ведомство.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Министерство уже завершило работу над новой редакцией закона «О занятости населения», в первом чтении он принят в марте 2023-го. Документ должен быть утвержден до конца года, сообщил в сентябре министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, для работодателей формируются серьезные вызовы, связанные с развитием форм дистанционной и платформенной занятости, а также института самозанятых.

Зарплата в конверте

В России всегда превалировали смешанные формы занятости: значительная доля сотрудников может быть оформлена официально, при этом получать заработную плату частично на карточку, частично в конвертах , отметил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Кроме того, некоторые мигранты из-за сложностей с уплатой трудовых патентов (иностранцы оформляют такие документы для легальной работы в РФ) продолжают работать неофициально , добавил эксперт.

Учитывая рост стоимости заемных средств для бизнеса, экономия на официальных зарплатах продолжит оставаться одним из незаконных способов снижения издержек предпринимателей , полагает Александр Сафонов. Для населения неуплата НДФЛ — это тоже способ, хоть и нелегальный, сохранения доходов в условиях высокой инфляции, пояснил он.

Создание реестра работодателей вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию , поскольку зачастую неформальные трудовые отношения устанавливаются с участием малого бизнеса или между физическими лицами , отметил старший научный сотрудник института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок.

Фото: ТАСС/Василий Федосенко

Средние и крупные организации в очень редких случаях пытаются в настолько явной форме обойти трудовое законодательство, так как контроль за их деятельностью существенно выше , заявил эксперт. По его словам, достаточно сложно обнаруживать работающих всерую, поскольку это стараются скрыть обе стороны.

С учетом довольно ограниченного инструментария и трудностей выявления 700 тыс. человек, обнаруженных Минтрудом, — это довольно высокий показатель , отметила Екатерина Папченкова из ЦСР. Впрочем, с появлением самозанятости в РФ рынок обелился: многие из тех, кто работал на рынке частных услуг, вышли из тени , отметила она. При этом в 2023 году в России фиксируется рекордно низкая безработица в 3%.

— Полностью избавиться от неформальных трудовых отношений не может ни одна страна в мире . Традиционно локализуются теневые отношения в малом и микробизнесе в сфере услуг. Поэтому какая-то доля серой занятости, особенно в области частных услуг, будет всегда, — полагает Екатерина Папченкова.