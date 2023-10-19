В России обнаружили дефицит поваров

На российском рынке общепита возник дефицит кадров среди поваров и технологов. Об этом сообщает сервис доставки еды Dostaевский со ссылкой на данные HeadHunter.

Отмечается, что с января текущего года российские работодатели разместили более 195 тыс. вакансий для поваров. Это на 47% больше, чем в 2022-м. Регионами-лидерами по спросу на данных сотрудников в этом году стали Москва — опубликовано более 33 тыс. вакансий, или 17% от всего объема по стране, Санкт-Петербург — более 16 тыс., или 8% вакансий, а также Краснодарский край — более 12,3 тыс. вакансий, или 6%.

Спрос на технологов на пищевое производство вырос за год на 23% — с начала 2023 года работодатели разместили более 800 вакансий. Наибольшая потребность в этих кадрах также зафиксирована у московского, краснодарского и петербургского бизнеса.

Руководитель пресс-службы «HeadHunter Северо-Запад» Мария Бузунова подтвердила, что в России некоторые профессии особенно массовые и, в частности, профессия повара или технолога находятся в остром дефиците у компаний. «Более того, эти профессии входят в топ наиболее востребованных у компаний из сферы хореки (гостиницы, рестораны, кейтеринг. — Ред.)», — подчеркнула она.



По словам директора по персоналу сервиса Dostaевский Юлии Слюсарь, «профессия повара и технолога в России непопулярна, в связи с чем возник острый кадровый голод». «Крупным игрокам необходимо объединиться для совместного решения вопроса. Наша команда подготовила программу по прохождению практики для студентов пищевых и кулинарных учебных заведений. Практика оплачиваемая. Повысили зарплаты на 27% поварам и на 30% технологам», — рассказала Слюсарь. Также в планах запустить программу по обучению студентов с ограниченными возможностями: с нарушениями слуха или речи.