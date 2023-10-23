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Командир роты ВСУ призвал к полномасштабной мобилизации населения

Командир роты ВСУ Шевчук призвал к жесткой мобилизации мужчин и женщин
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Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
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На Украине ежедневно «заканчиваются» солдаты, в связи с чем в стране должна быть проведена полномасштабная мобилизация. Об этом 23 октября заявил командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Шевчук.

«Не хватает людей. Солдаты заканчиваются ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет. Людей мало, потому что война у нас полномасштабная, а мобилизация почему-то неполномасштабная», — передает портал «Страна.ua» слова Шевчука.

Он выразил надежду на то, что украинские власти и военно-политическое руководство страны, в частности новый министр обороны Рустем Умеров, выработают более жесткий подход к вопросу мобилизации. Причем, по его словам, служить могут и женщины.

Шевчук также добавил, что не видит ничего плохого в том, что военкоматы «ходят и фактически ловят за руки тех, кто должен выполнять свою конституционную обязанность».

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Ранее в этот день экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы в стране истощены, остается всё меньше сторонников действующего режима и добровольцев в рядах армии.

Накануне украинский пленный Александр Лыска также рассказал, что случаи дезертирства в украинских формированиях не единичны. Люди уезжают под разными предлогами и не возвращаются на передовую.

Ранее, 3 сентября, минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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