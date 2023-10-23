Кардиолог указал на опасный симптом после употребления алкоголя

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин рассказал, что употребление алкоголя, в особенности — чрезмерное, может спровоцировать приступ мерцательной аритмии — учащенное и хаотическое биение сердца, а это является опасным симптомом.

В своем Telegram-канале ранее в октябре специалист подчеркнул, что приступ мерцательной аритмии может произойти на следующий день после застолья. Это состояние называют синдромом праздничного сердца — СПС, который начинается после токсичного воздействия алкоголя на клетки сердечной мышцы. Утин отметил, что неприятные изменения иногда фиксируются следующей ночью или на следующий день после возлияний, отмечает Pravda.Ru.

«Кроме сердцебиения, часто неритмичного, ощущения того, что сердце «выпрыгивает из груди» или «бьется как птичка в клетке», человек с СПС может ощущать резкую слабость, одышку, иногда боли в грудной клетке», — цитирует Утина ИА «Регнум».

Люди, страдающие указанным синдромом, подвержены гипертонической болезни, синдрому ночного апноэ (периодическое прекращение дыхания во сне) и ожирению. Самым опасным последствием мерцательной аритмии врач назвал формирование тромба в предсердии, он может закупорить одну из артерий, в том числе и головного мозга, а также вызвать обширный инсульт.

В этой связи врач призвал при возникновении указанных жалоб вызывать скорую помощь, сообщает сайт aif.ru.

11 октября врач-нарколог Антон Петров рассказал о негативном влиянии алкоголя на психику. По его словам, это приводит к когнитивным нарушениям и волевым расстройствам. По словам специалиста, у человека с зависимостью появляется эмоциональная неустойчивость, из-за чего он не способен найти пути разрешения дискомфортных состояний, сообщает телеканал «360».

Также 11 октября психиатр-нарколог Ивери Кизицкий предупредил, что употребление алкоголя после кодировки от алкоголизма может привести к смерти. По его словам, от алкогольной зависимости можно закодироваться двумя препаратами: дисульфирамом и налтрексономом. Первый блокирует ферменты печени и останавливает процесс распада этилового спирта, в результате чего алкоголь становится еще более токсичным. Врач отметил, что «возникает острая интоксикация, которая сопровождается неприятными, болезненными ощущениями». Если выпить слишком много, то не исключен летальный исход. Второй препарат также применяют при лечении опиоидной зависимости. С его помощью блокируются опиоидные рецепторы в мозге, которые не позволяют человеку испытывать эйфорию от алкоголя. У препарата имеется опасный побочный эффект в виде развития депрессивного расстройства, пишет Life.ru.

Также 11 октября главный внештатный специалист, психиатр-нарколог минздрава Московской области Виталий Холдин призвал не согреваться алкогольным глинтвейном. По его словам, напитки, основу которых составляет нагретый алкоголь, опасны стремительным опьянением из-за быстрого всасывания при попадании внутрь организма. Есть также риск не рассчитать дозу и выпить сразу несколько порций подряд, а затем почувствовать себя плохо. В холодные дни специалист призвал согреваться горячим чаем и морсом, отмечает РИАМО.

В августе врач-терапевт, врач-кардиолог Рустем Османов предупредил, что алкоголь недопустим при заболеваниях желудка, пищевода и поджелудочной железы, а также при сахарном диабете, сердечной недостаточности, желчнокаменной болезни, после инсульта и инфаркта, при травмах головного мозга. Кроме того, следует избегать употребления алкоголя и людям, страдающим от хронических заболеваний печени.