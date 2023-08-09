Врач назвал заболевания, при которых алкоголь категорически противопоказан

Само по себе употребление алкоголя не может принести никакой пользы организму. Однако, есть ряд заболеваний, при которых любые дозы алкоголя категорически противопоказаны, рассказал «Известиям» врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов.

«Употребление алкоголя в любых количествах строго противопоказано при заболеваниях желудка, пищевода, поджелудочной железы, при сахарном диабете, сердечной недостаточности, желчнокаменной болезни, а также после инсульта и инфаркта (особенно в период восстановления и лечения) и травмах головного мозга. Также от алкоголя следует воздержаться при всех заболеваниях в тяжелой форме или в стадии обострении», — рассказал Османов.

По его словам, следует избегать употребления алкоголя и людям, страдающим от хронических заболеваний печени, так как это может ухудшить функции уже поврежденного органа и привести к развитию тяжелых осложнений.

«При хроническом панкреатите следует избегать употребления любых газированных напитков, в том числе алкогольных, таких как шампанское и пиво. При пищевой аллергии или чрезмерном образовании гистамина в ЖКТ не рекомендуется употреблять красное вино», — добавил терапевт.

Также он обратил внимание, что от алкоголя следует воздержаться во время вирусных и простудных заболеваний, так как это может ослабить иммунную систему и замедлить процесс выздоровления.

15 июня врач-кардиолог, к.м.н. Светлана Бязрова рассказала «Известиям», что с наступлением лета и приходом жары возрастает риск сердечно-сосудистых катастроф, таких как гипертонический криз, приступ сердечной аритмии, инфаркт миокарда, инсульт головного мозга. Она посоветовала в самое жаркое время дня находиться в хорошо проветриваемом помещении и по возможности избегать нахождения в общественном транспорте.