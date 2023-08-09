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Врач назвал заболевания, при которых алкоголь категорически противопоказан

Терапевт Османов: алкоголь недопустим при заболеваниях желудка, пищевода и поджелудочной железы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Само по себе употребление алкоголя не может принести никакой пользы организму. Однако, есть ряд заболеваний, при которых любые дозы алкоголя категорически противопоказаны, рассказал «Известиям» врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов.

«Употребление алкоголя в любых количествах строго противопоказано при заболеваниях желудка, пищевода, поджелудочной железы, при сахарном диабете, сердечной недостаточности, желчнокаменной болезни, а также после инсульта и инфаркта (особенно в период восстановления и лечения) и травмах головного мозга. Также от алкоголя следует воздержаться при всех заболеваниях в тяжелой форме или в стадии обострении», — рассказал Османов.

По его словам, следует избегать употребления алкоголя и людям, страдающим от хронических заболеваний печени, так как это может ухудшить функции уже поврежденного органа и привести к развитию тяжелых осложнений.

«При хроническом панкреатите следует избегать употребления любых газированных напитков, в том числе алкогольных, таких как шампанское и пиво. При пищевой аллергии или чрезмерном образовании гистамина в ЖКТ не рекомендуется употреблять красное вино», — добавил терапевт.

Также он обратил внимание, что от алкоголя следует воздержаться во время вирусных и простудных заболеваний, так как это может ослабить иммунную систему и замедлить процесс выздоровления.

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15 июня врач-кардиолог, к.м.н. Светлана Бязрова рассказала «Известиям», что с наступлением лета и приходом жары возрастает риск сердечно-сосудистых катастроф, таких как гипертонический криз, приступ сердечной аритмии, инфаркт миокарда, инсульт головного мозга. Она посоветовала в самое жаркое время дня находиться в хорошо проветриваемом помещении и по возможности избегать нахождения в общественном транспорте.

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