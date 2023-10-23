Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии
Экономика
Евро на Московской бирже упал ниже 100 рублей впервые с 12 сентября
Мир
Армия Китая начала военные учения в Бохайском заливе
Происшествия
Пожар вспыхнул на пятом этаже жилого дома в Волгоградской области
Экономика
Курс доллара впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей
Политика
Комитет Госдумы принял поправки о выборах президента при военном положении
Общество
Скончался бывший первый замминистра обороны РФ Игорь Пузанов
Авто
Россиянам разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля
Мир
Премьер Японии пообещал сохранить курс на заключение мирного договора с РФ
Армия
Военная комендатура ДНР сообщила о вербовке ВФУ несовершеннолетних
Мир
В КНР заявили о готовности продолжать поставлять гуманитарную помощь Палестине
Мир
FT указала на тщетные попытки Зеленского сыграть озабоченность Израилем
Армия
Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Мир
Госдеп рекомендовал гражданам США как можно скорее покинуть Ливан
Сюжет:

Минобразования Израиля исключит упоминания о Грете Тунберг из учебных программ

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vuk Valcic
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство образования Израиля исключит упоминания об экоактивистке Грете Тунберг из учебной программы после ее поддержки ХАМАС, пишет 22 октября газета Jerusalem Post.

Министерство образования заявило, что удалит любые ссылки на климатическую активистку Тунберг после того, как она опубликовала в минувшие выходные пост в поддержку организации ХАМАС.

«ХАМАС является террористической организацией (ХАМАС признана террористической организацией в Израиле. — Ред.), ответственной за убийство 1400 невинных израильтян, включая детей, женщин и стариков, и похитившей более 200 человек в Газе. Такая позиция лишает ее [Тунберг] права быть образцом для подражания в области образования и морали, и она больше не имеет права служить источником вдохновения и воспитателем для израильских студентов», — приводит газета сообщение ведомства.

Под открытым письмом против Тунберг собрали более 100 подписей.

Климатическая личность: что проповедует Грета Тунберг и зачем ее слушают мировые лидеры?
Всё ли так просто с историей шведской школьницы, взявшейся спасать экологию

20 октября британская газета Daily Mail сообщила, что шведскую экоактивистку Грету Тунберг обвинили в антисемитизме за фотографию с плюшевым осьминогом. Пост в соцсетях Тунберг сделала в четверг. В ее руках был плакат с текстом о поддержке сектора Газа, а плюшевый осьминог находился за спиной.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи». Позже была начата блокада анклава.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023