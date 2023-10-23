Минобразования Израиля исключит упоминания о Грете Тунберг из учебных программ

Министерство образования Израиля исключит упоминания об экоактивистке Грете Тунберг из учебной программы после ее поддержки ХАМАС, пишет 22 октября газета Jerusalem Post.

Министерство образования заявило, что удалит любые ссылки на климатическую активистку Тунберг после того, как она опубликовала в минувшие выходные пост в поддержку организации ХАМАС.

«ХАМАС является террористической организацией (ХАМАС признана террористической организацией в Израиле. — Ред.), ответственной за убийство 1400 невинных израильтян, включая детей, женщин и стариков, и похитившей более 200 человек в Газе. Такая позиция лишает ее [Тунберг] права быть образцом для подражания в области образования и морали, и она больше не имеет права служить источником вдохновения и воспитателем для израильских студентов», — приводит газета сообщение ведомства.

Под открытым письмом против Тунберг собрали более 100 подписей.

20 октября британская газета Daily Mail сообщила, что шведскую экоактивистку Грету Тунберг обвинили в антисемитизме за фотографию с плюшевым осьминогом. Пост в соцсетях Тунберг сделала в четверг. В ее руках был плакат с текстом о поддержке сектора Газа, а плюшевый осьминог находился за спиной.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи». Позже была начата блокада анклава.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.