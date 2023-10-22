Российские силы остановили попытки украинских ДРГ форсировать Днепр

На херсонском направлении российские военные остановили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр. Об этом 22 октября сообщили в Минобороны РФ.

«На херсонском направлении в районах населенных пунктов Приднестровское, Тягинка и Крынки Херсонской области пресечены попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами ВСУ реки Днепр», — рассказали в оборонном ведомстве.

Кроме того, в районе населенного пункта Станислав Херсонской области российский силы поразили живую силу и переправочные средства 123-й бригады территориальной обороны Украины.

В результате этого удара были уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и орудие Д-20.

Ранее, 21 октября, российские разведчики провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили наблюдательный пункт ВСУ. В результате были ликвидированы личный состав противника, а также повреждены оружие и средства связи.

До этого, 20 октября, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные формирования Украины (ВФУ) начали попытки форсировать Днепр. Он отметил, что до наступления холодов для этой цели у ВСУ осталось максимум две недели Он подчеркнул, что украинское командование начало сосредотачивать свои резервы в районе Днепра, сформировав, как в Америке, корпус морской пехоты без флота. Их корпус состоит из четырех бригад, это достаточно большое количество людей. Перед этим 18 октября ВСУ также предприняли неудачную попытку закрепиться на левом берегу Днепра. В районе сел Подстепное и Пойма была пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп.

4 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики наращивают группировку войск и техники для возможных попыток форсировать Днепр и перейти на его левый берег. Он уточнил, что российская сторона знает о действиях противника и ведет уничтожение всех групп ВСУ, которые пытаются высадиться на многочисленных островах акватории реки.

В конце сентября Сальдо отмечал, что попытка наступления ВСУ в регионе обречена на провал. Он предположил, что противник будет стараться предпринимать различные действия для нагнетания напряжения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.