Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли закрепиться на левом берегу Днепра. Об этом 18 октября заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Попытки противника закрепиться на левом берегу не принесли ему результата. Бойцы группировки войск «Днепр» наносят врагу тяжелое поражение, потери боевиков вооруженных формирований киевского режима очень велики», — сообщил он в Telegram.

Губернатор отметил, что деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп была пресечена в районе сел Подстепное и Пойма.

«Их остатки запросили эвакуацию и под огнем отступают к Днепру вдоль Антоновского железнодорожного моста. Береговая линия и плавни усеяны телами украинских боевиков», — рассказал Сальдо.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ пресекли действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ на херсонском направлении. Были уничтожены до 70 украинских военнослужащих и два автомобиля, в ходе контрбатарейной борьбы также удалось уничтожить 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США и две другие гаубицы Д-30.

4 октября Сальдо заявил, что украинские боевики наращивают группировку войск и техники для возможных попыток форсировать Днепр и перейти на его левый берег. Он уточнил, что российская сторона знает о действиях противника и ведет уничтожение всех групп ВСУ, которые пытаются высадиться на многочисленных островах акватории реки.

В конце сентября Сальдо отмечал, что попытка наступления ВСУ в регионе обречена на провал. Он предположил, что противник будет стараться предпринимать различные действия для нагнетания напряжения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.